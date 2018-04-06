Сбербанк в I квартале увеличил чистую прибыль на четверть

За I квартал Сбербанк выдал 650 млрд руб. розничных кредитов Максим Стулов / Ведомости

Сбербанк сообщил в отчетности по РСБУ, что в I квартале получил 196 млрд руб. чистой прибыли. Это на 26% больше, чем в январе – марте прошлого года.

Банк добился таких результатов в основном за счет розничного бизнеса, объяснил в пресс-релизе зампред правления Александр Морозов. Продолжается рост кредитования, особенно ипотечного – с начала года оно увеличилось на 5%, указывает Морозов, на 26,6% выросли доходы от операций с банковскими картами, на которые приходится половина всех комиссионных доходов.

За I квартал Сбербанк выдал 650 млрд руб. розничных кредитов, это почти в два раза больше, чем за I квартал год назад; всего физические лица одолжили у банка 5,1 трлн руб., квартальный рост составил 4,5%.

В марте президент России Владимир Путин спросил предправления Сбербанка Германа Грефа, не опасен ли быстрый рост кредита населению. Греф ответил, что Сбербанк пока не видит даже «признаков возможности возникновения» пузыря в потребительском кредитовании. Греф объяснил, что сравнивает нынешнюю ситуацию с ситуацией 2008 г. и с развивающимися странами.

Растет и корпоративный кредит: за квартал юридические лица взяли в банке 3,1 трлн руб. кредитов – в 1,7 раза больше, чем в I квартале год назад, указывает банк; квартальный рост составил 0,1%, весь корпоративный кредит – 12 трлн руб.

Кредиты – основной источник доходов банка: чистый процентный доход вырос до 301,3 млрд руб., или на 7,2% по сравнению с I кварталом 2017 г. Это произошло за счет роста работающих активов и снижения стоимости привлеченных средств клиентов, объясняет банк.

Значительные доходы приносят банку и комиссии: до 91 млрд руб., на 18,4% больше, чем в I квартале прошлого года. В основном банк зарабатывает на картах, расчетных операциях и продаже страховок.

Средства физических лиц в банке сократились до 11,9 трлн руб. за квартал, или на 1,1%, средства компаний выросли до 5,67 трлн, или на 0,6%.