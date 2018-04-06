Тема дня: Угроза блокировки Telegram
Роскомнадзор подал иск об ограничении доступа к Telegram
6 материалов по теме
Роскомнадзор подал иск об ограничении доступа к Telegram 10:45Павел Дуров отказался передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей
Советник Путина рекомендовал переходить на ICQ в случае блокировки Telegram 11:53
Юристы Telegram прокомментировали иск о блокировке мессенджера 11:50
Это трагическая ошибка властей: авторы каналов в Telegram о возможной блокировке мессенджера 14:58
Песков сожалеет о возможной блокировке Telegram 12:34
Все материалы по теме
Финансы / Банки

Сбербанк в I квартале увеличил чистую прибыль на четверть

Заработать около 200 млрд рублей ему удалось за счет розничных клиентов
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Сбербанк сообщил в отчетности по РСБУ, что в I квартале получил 196 млрд руб. чистой прибыли. Это на 26% больше, чем в январе – марте прошлого года.

Банк добился таких результатов в основном за счет розничного бизнеса, объяснил в пресс-релизе зампред правления Александр Морозов. Продолжается рост кредитования, особенно ипотечного – с начала года оно увеличилось на 5%, указывает Морозов, на 26,6% выросли доходы от операций с банковскими картами, на которые приходится половина всех комиссионных доходов.

За I квартал Сбербанк выдал 650 млрд руб. розничных кредитов, это почти в два раза больше, чем за I квартал год назад; всего физические лица одолжили у банка 5,1 трлн руб., квартальный рост составил 4,5%.

В марте президент России Владимир Путин спросил предправления Сбербанка Германа Грефа, не опасен ли быстрый рост кредита населению. Греф ответил, что Сбербанк пока не видит даже «признаков возможности возникновения» пузыря в потребительском кредитовании. Греф объяснил, что сравнивает нынешнюю ситуацию с ситуацией 2008 г. и с развивающимися странами.

Растет и корпоративный кредит: за квартал юридические лица взяли в банке 3,1 трлн руб. кредитов – в 1,7 раза больше, чем в I квартале год назад, указывает банк; квартальный рост составил 0,1%, весь корпоративный кредит – 12 трлн руб.

Кредиты – основной источник доходов банка: чистый процентный доход вырос до 301,3 млрд руб., или на 7,2% по сравнению с I кварталом 2017 г. Это произошло за счет роста работающих активов и снижения стоимости привлеченных средств клиентов, объясняет банк.

Значительные доходы приносят банку и комиссии: до 91 млрд руб., на 18,4% больше, чем в I квартале прошлого года. В основном банк зарабатывает на картах, расчетных операциях и продаже страховок.

Средства физических лиц в банке сократились до 11,9 трлн руб. за квартал, или на 1,1%, средства компаний выросли до 5,67 трлн, или на 0,6%.

Комментарии  ()
v.vayukin
11:16 06.04.2018
Неудивительно, что Сбербанк увеличил прибыль, я бы удивился, если бы его показатели остались на том же уровне при условии, что стоимость обслуживания расчетных счетов и пр. в разы увеличилась.
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике