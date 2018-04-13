Дворкович назвал решенным вопрос о докапитализации Россельхозбанка

Прошлый год РСХБ закончил с убытком в 19,5 млрд руб. Ярослав Чингаев для Ведомостей

Россельхозабанку (РСХБ) может потребоваться докапитализация в 2018 г., сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович. По его словам, политически вопрос с докапитализацией госбанка решен, но заранее выделять денег «не считаем необходимым, пока неизвестен точный необходимый объем». «То есть, если мы увидим уже, что фактические нормативы становятся близкими к критическим отметкам, то мы, естественно, примем решение», – заявил Дворкович (цитата по «Интерфаксу»). «Примерные цифры, конечно, у нас есть», – добавил он.

В год примерный объем докапитализации РСХБ составляет 30 млрд руб., но частично эту проблему решили в декабре прошлого года, напомнил Дворкович. Тогда банк получил в капитал 20 млрд руб. «Думаю, что какая-то сумма в этом году еще будет выделена. Но какая – 15 млрд, 10 млрд руб. пока не знаю», – сказал он.

В прошлом году РСХБ получил от государства 50 млрд руб., при этом из них в бюджет было заложено лишь 5 млрд руб. Остальное госбанк получил за счет дополнительных доходов бюджета. Осенью его зампред правления Кирилл Левин обещал, что этих денег банку хватит, чтобы не обращаться за помощью весь 2018 г.

Но прошлый год РСХБ закончил с убытком в 19,5 млрд руб., хоть и сократил его почти в 3 раза с 58,9 млрд руб. (данные отчетности по МСФО). «В этом году мы работаем над увеличением капитала <...> Работаем в разных направлениях: и с клиентами, и с рынком работаем по выпуску субординированных облигаций, и с акционером [Росимуществом]», – говорил в марте Левин. Сумму, на которую банк может увеличить капитал в этом году, он не назвал. Федеральный чиновник тогда подтвердил «Ведомостям», что банк в этом году уже обращался за поддержкой. Новый капитал банку нужен, чтобы соответствовать требованиям ЦБ (регулятор постепенно увеличивает надбавки к достаточности капитала) и больше выдавать кредитов, объяснял Левин.

Всего с 2010 г. государство предоставило РСХБ около 300 млрд руб.