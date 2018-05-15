Финансы / Страхование
Статья опубликована в № 4566 от 15.05.2018 под заголовком: МКБ застрахует в Сибири

Роман Авдеев хочет купить госстраховщика «Югория»

Соперником владельца МКБ может стать «Альфастрахование»
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Структуры основного владельца Московского кредитного банка (МКБ) Романа Авдеева интересуются покупкой государственной страховой компании «Югория», рассказали «Ведомостям» знакомый Авдеева и два человека, знакомых с ходом подготовки аукциона. Представитель «Югории» отказался от любых комментариев.

«Да, это правда. Покупкой «Югории» интересуется концерн «Россиум». У нас не было никогда страхового бизнеса, мы видим его развитие именно в рамках холдинга. Это новый для группы бизнес, поэтому для нас интересна покупка игрока со сложившейся бизнес-моделью, а не запуск с нуля. Мы подали заявку на конкурс и примем окончательное решение по сделке в конце мая», – сообщил «Ведомостям» Авдеев.

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