Роман Авдеев хочет купить госстраховщика «Югория»

Статья опубликована в № 4566 от 15.05.2018 под заголовком: МКБ застрахует в Сибири

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Интерес Авдеева к «Югории» может быть связан с планами по развитию страхового бизнеса в рамках холдинга, в котором до сих пор этого направления нет Д. Абрамов / Ведомости

Структуры основного владельца Московского кредитного банка (МКБ) Романа Авдеева интересуются покупкой государственной страховой компании «Югория», рассказали «Ведомостям» знакомый Авдеева и два человека, знакомых с ходом подготовки аукциона. Представитель «Югории» отказался от любых комментариев.

«Да, это правда. Покупкой «Югории» интересуется концерн «Россиум». У нас не было никогда страхового бизнеса, мы видим его развитие именно в рамках холдинга. Это новый для группы бизнес, поэтому для нас интересна покупка игрока со сложившейся бизнес-моделью, а не запуск с нуля. Мы подали заявку на конкурс и примем окончательное решение по сделке в конце мая», – сообщил «Ведомостям» Авдеев.