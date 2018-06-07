Сбербанк увеличил чистую прибыль на четверть

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За месяц средства корпоративных клиентов выросли на 0,9% до 6 трлн руб., а средства физлиц сократились – на 0,7% до 12,2 трлн руб.
Евгений Разумный / Ведомости
Сбербанк с начала года заработал 328,8 млрд руб. чистой прибыли, следует из его отчетности по РСБУ. Это на 25,6% больше, чем в январе – мае 2017 г. Чистая прибыль за май также выросла – до 67 млрд руб. (+22% к маю 2017 г.).
Сбербанк сохраняет высокую динамику чистых комиссионных доходов, приводятся в пресс-релизе слова зампреда правления Александра Морозова: с начала года они выросли на 23,7%. Продолжается и рост кредитования, добавил Морозов: за пять месяцев корпоративный портфель вырос на 6,5%, розничный – на 9,1%. За этот период Сбербанк выдал кредитов на 1,2 трлн руб., что в 1,7 раза больше, чем год назад.
«В совокупности эти два фактора обеспечивают высокую рентабельность бизнеса – за пять месяцев рентабельность капитала составила 22,6%, а отношение расходов к доходам – 28,3%», – объяснил зампред правления госбанка.
За месяц средства корпоративных клиентов выросли на 0,9% до 6 трлн руб., а средства физлиц сократились – на 0,7% до 12,2 трлн руб. В мае 2017 г. Сбербанк также зафиксировал отток средств физлиц – они сократились на 0,5%. В мае 2016 г. был приток.
Снижение по средствам физлиц очень небольшое, говорит аналитик Moody’s Ольга Ульянова: «Никаких тенденций я бы здесь не искала».
Это действительно небольшое сокращение, соглашается аналитик Fitch Александр Данилов: «Небольшой отток можно объяснить сезонностью: перед майскими праздниками, в преддверии отпусков люди могут снимать деньги».
Ситуация является комфортной, связана с выбытием дорогих депозитов, что поддерживает нашу маржу, говорит представитель Сбербанка. «Ситуация с ликвидностью не беспокоит – отношение кредитов к депозитам ниже 100%», – добавляет он.
«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф
Сергей Портер / Ведомости
«Я не склонен говорить, что для качественных изменений нужны марсиане. Более того, считаю это способом объяснить собственную пассивность» (интервью «Ведомостям, 2015 г.)
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Сергей Николаев / Ведомости
«Можно сколько угодно потешаться над глупыми чиновниками, но от них зависит вся наша жизнь» (интервью Forbes, 2016 г.; на фото Греф во ремя забега на Петербургском форуме)
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Евгений Разумный / Ведомости
«Я бы сказал, в отсутствие технологий люди заменяют их собой» (интервью «Ведомостям», 2008 г.)
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Антон Новодережкин / ТАСС
«Мы живем в управленческом хаосе весьма длительные периоды времени. Потом, когда проблема на нас уже наваливается, мы мобилизуем все мыслимые и немыслимые ресурсы и бросаемся проблему решать. В такой ситуации уже никто не считает ни деньги, ни людские жизни – никакие ресурсы. Всё бросается в топку результата, и в конце концов проблема героически решается» (интервью Forbes, 2016 г.)
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Андрей Гордеев / Ведомости
«Я бы не сказал, что есть какая-то противоположность между русской и немецкой культурой» (интервью Forbes, 2016 г.; на фото во время годового общего собрания акционеров Сбербанка)
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Дмитрий Серебряков / ТАСС
«Мы все абстрактно за изменения. Пусть вокруг все поменяется, пусть вся власть поменяется. Но что если изменения коснутся вас лично? Например, вам придется изменить сложившийся стиль жизни и привычки. Допустим, вы привыкли вставать в 8.30 утра, что-то «перехватывать» и ехать на работу. А придется вставать в 6.00 утра и начинать утро с кросса в 7 км, а затем ехать на работу не на машине, а на велосипеде, к примеру. Я посмотрю, захотите ли вы таких изменений. Да вы скажете: оставьте меня в покое, будете согласны на любые изменения, только не на те, которые затрагивают непосредственно вас» (интервью «Ведомостям, 2015 г.)
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Евгений Разумный / Ведомости
«Да, в России клиенты божественные. На Западе компаниям не простили бы таких ошибок, которые мы иногда совершаем» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
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Денис Гришкин / Ведомости
«Если ты в управлении с утра до вечера используешь russian management style, то тяжело требовать от сотрудников удовлетворенности и просить, чтобы они передали ее дальше клиентам» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
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Денис Абрамов / Ведомости
«Часто даже уважаемые профессора говорят, что мои идеи о внедрении регулярного менеджмента в госуправлении неприменимы на практике. Я на одном совещании сказал: вы не находите, что это смотрится забавно, когда сидят профессора, ни дня не работавшие на госслужбе или в бизнесе, и рассказывают человеку, который 16 лет провел на госслужбе и восемь — в крупном бизнесе, о том, что это неприменимо?! Я работал в муниципалитете, работал в крупном городе, в крупном государстве и отвечал за реформы в стране. И вы мне рассказываете, что применимо, а что нет!» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
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Максим Стулов / Ведомости
«Я и в правительстве восемь лет работал. Получается восьмилетний цикл — сейчас я уже в лишний цикл пошел. Знаете, усталость зависит от интереса. Есть результат — есть и интерес. У нас потрясающе интересно работать» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)