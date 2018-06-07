Сбербанк увеличил чистую прибыль на четверть

За месяц средства корпоративных клиентов выросли на 0,9% до 6 трлн руб., а средства физлиц сократились – на 0,7% до 12,2 трлн руб. Евгений Разумный / Ведомости

Сбербанк с начала года заработал 328,8 млрд руб. чистой прибыли, следует из его отчетности по РСБУ. Это на 25,6% больше, чем в январе – мае 2017 г. Чистая прибыль за май также выросла – до 67 млрд руб. (+22% к маю 2017 г.).

Сбербанк сохраняет высокую динамику чистых комиссионных доходов, приводятся в пресс-релизе слова зампреда правления Александра Морозова: с начала года они выросли на 23,7%. Продолжается и рост кредитования, добавил Морозов: за пять месяцев корпоративный портфель вырос на 6,5%, розничный – на 9,1%. За этот период Сбербанк выдал кредитов на 1,2 трлн руб., что в 1,7 раза больше, чем год назад.

«В совокупности эти два фактора обеспечивают высокую рентабельность бизнеса – за пять месяцев рентабельность капитала составила 22,6%, а отношение расходов к доходам – 28,3%», – объяснил зампред правления госбанка.

За месяц средства корпоративных клиентов выросли на 0,9% до 6 трлн руб., а средства физлиц сократились – на 0,7% до 12,2 трлн руб. В мае 2017 г. Сбербанк также зафиксировал отток средств физлиц – они сократились на 0,5%. В мае 2016 г. был приток.

Снижение по средствам физлиц очень небольшое, говорит аналитик Moody’s Ольга Ульянова: «Никаких тенденций я бы здесь не искала».

Это действительно небольшое сокращение, соглашается аналитик Fitch Александр Данилов: «Небольшой отток можно объяснить сезонностью: перед майскими праздниками, в преддверии отпусков люди могут снимать деньги».

Ситуация является комфортной, связана с выбытием дорогих депозитов, что поддерживает нашу маржу, говорит представитель Сбербанка. «Ситуация с ликвидностью не беспокоит – отношение кредитов к депозитам ниже 100%», – добавляет он.

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