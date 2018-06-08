Сбербанк и «Дом.рф» снизили ставки по ипотеке

Статья опубликована в № 4585 от 09.06.2018 под заголовком: Ипотека стала еще дешевле

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Снижение ставок в Сбербанке не коснется займов на покупку готового жилья и на рефинансирование кредитов Сергей Портер / Ведомости

О снижении ипотечных ставок Сбербанка с 9 июня объявил его президент Герман Греф на годовом собрании акционеров. Базовые ставки кредитов на новостройки снизятся на 0,3–0,5 процентного пункта (п. п.) в зависимости от категории клиента до 7,1–9,5% годовых, уточнила пресс-служба банка. Такие ставки будут действовать при условии страхования жизни заемщика и подтверждения его дохода.

Пересмотр ставок игроком с долей более 50% в выдаче ипотеки является чувствительным для всех игроков, признает управляющий директор по розничным продуктам «Абсолют банка» Антон Павлов. Поэтому примеру «Сбера» и «Дом.рф» могут последовать и другие. Россельхозбанк, «ФК Открытие», Райффайзенбанк внимательно следят за действиями конкурентов и не исключают снижения ставок в ближайшее время, говорят их представители. «Мы ждем пересмотра регулятором ключевой ставки», – сказал Павлов. Представитель ВТБ напомнил, что ипотечные ставки «находятся на исторических минимумах», добавив, что банк ожидает дальнейшего снижения с учетом уменьшения инфляции и ключевой ставки.

Одновременно в Сбербанке стартует промоакция для покупателей жилья на первичном рынке: до 31 августа 2018 г. они получат дополнительный дисконт в 0,4 п. п., если сумма кредита составит не менее 3,8 млн руб. Таким образом, для них ипотечные ставки будут 6,7–9,1% при условии страхования жизни и подтверждения дохода.

«Самое значительное снижение – до 0,9 п. п. – коснется заемщиков, которые не являются зарплатными клиентами Сбербанка», – говорит директор дивизиона «Домклик» Николай Васев. Ипотека под минимальные 6,7% годовых будет предоставляться в рамках акции зарплатным клиентам с учетом субсидирования застройщиками при сроке кредита до семи лет и первом взносе от 15%, уточнила пресс-служба банка.

При отказе заемщика от личного страхования Сбербанк повышает ипотечную ставку на 1 п. п.