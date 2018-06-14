Минфин одобрил приватизацию госкомпаний для выполнения майского указа

ЦБ принадлежит 52,32% голосующих акций Сбербанка. На фото председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и президент Сбербанка Герман Греф Евгений Разумный / Ведомости

Министерство финансов поддерживает идею направить средства от приватизации госкомпаний на выполнения майского указа президента, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. «В целом хорошая идея, я считаю, что приватизация у нас затихла, это как-то неправильно. Мы давно говорили о том, что можно не бояться по некоторым компаниям спуститься ниже доли 50% и уйти на [уровень] 25%. По некоторым компаниям мы даже до 50% не дошли, поэтому это должно быть очень case by case [в индивидуальном порядке]. Но там, где есть спрос, я считаю, надо к капитализации возвращаться», – приводит ТАСС слова Моисеева.

По его словам, государство может продать часть акций Сбербанка, но от контроля отказываться не собирается. В случае Сбербанка данный вопрос носит «принципиальный характер», заметил Моисеев: «Конечно, это госконтроль. Но, в принципе, потому, что там есть префы, можно еще немножко продать, не уступая госконтроль». Решения по этому вопросу пока нет, подчеркнул замминистра.

ЦБ принадлежит 52,32% голосующих акций Сбербанка, остальное находится в свободном обращении. С учетом привилегированных акций, которые все обращаются на рынке, доля ЦБ в уставном капитале Сбербанка – 50% плюс 1 акция.

На прошлой неделе президент Сбербанка Герман Греф предложил властям подумать над приватизацией госбанков как над альтернативой повышению налогов. Греф отметил, что не видит ни одной причины, почему государство должно держать контрольный пакет в Сбербанке.

Греф не в первый раз предлагает государству приватизировать Сбербанк. В 2015 г. он призвал к «полной приватизации Сбербанка», отмечая, что во время переходного периода ЦБ должен сохранить у себя 25% акций. В 2016 г. министр экономического развития Алексей Улюкаев предлагал вернуться к обсуждению приватизации Сбербанка. Против были президент Владимир Путин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Путин назвал идею приватизировать Сбербанк преждевременной.