Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4592 от 21.06.2018 под заголовком: «ФК Открытие» собирает дефолты

«ФК Открытие» оказался держателем еще двух выпусков дефолтных облигаций

Помимо 30 млрд рублей дефолтных бондов компании Бориса Минца банк держит треть выпуска бумаг «Инвестпро» – с марта компания ликвидируется
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

В марте «ФК Открытие» потребовал в Арбитражном суде Москвы взыскать с компании «Инвестпро» 4,7 млрд руб. – она задолжала банку по двум выпускам облигаций. Третьим лицом в деле заявлена кипрская структура «Открытие холдинга» Otkritie Investments Cyprus Limited, которая также держит бумаги компании, но на какую сумму – неизвестно. В мае суд удовлетворил требование банка и решил взыскать с «Инвестпро» 4,7 млрд руб.

Вернуть все вложения вряд ли удастся. К концу I квартала 2018 г. компания объявила о ликвидации. Всего у нее три выпуска бондов на 15 млрд руб. – все находятся в дефолте. В картотеке арбитражных дел зарегистрированы два иска о признании «Инвестпро» банкротом.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике