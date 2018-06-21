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«ФК Открытие» оказался держателем еще двух выпусков дефолтных облигаций Максим Стулов / Ведомости

В марте «ФК Открытие» потребовал в Арбитражном суде Москвы взыскать с компании «Инвестпро» 4,7 млрд руб. – она задолжала банку по двум выпускам облигаций. Третьим лицом в деле заявлена кипрская структура «Открытие холдинга» Otkritie Investments Cyprus Limited, которая также держит бумаги компании, но на какую сумму – неизвестно. В мае суд удовлетворил требование банка и решил взыскать с «Инвестпро» 4,7 млрд руб.

Вернуть все вложения вряд ли удастся. К концу I квартала 2018 г. компания объявила о ликвидации. Всего у нее три выпуска бондов на 15 млрд руб. – все находятся в дефолте. В картотеке арбитражных дел зарегистрированы два иска о признании «Инвестпро» банкротом.