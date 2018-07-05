Каких людей не желает нанимать «Тинькофф банк»

По Трудовому кодексу работодатель не имеет права отказывать кандидатам из-за их пола, возраста, национальности, языка, происхождения, социального положения, отношения к религии Андрей Махонин / Ведомости

В среду, 4 июля, в открытый доступ попала внутренняя инструкция «Тинькофф банка» по найму персонала. Она не была защищена паролем, хранилась в Google Docs и была проиндексирована «Яндексом». Документ удалили днем 5 июля, но пользователи успели сделать скриншоты («Ведомости» ознакомились с ними).

В документе говорилось, что на работу в банк не берут «лиц кавказской национальности», «представителей негроидной расы», «ярко выраженных представителей сексуальных меньшинств», бывших сотрудников ФСБ и МВД. Упоминались также религиозные кандидаты, которым «нужно молиться в течение рабочего дня» и бывшие сотрудники СМИ. В документе даны советы сотрудникам отдела по персоналу, как отказывать неподходящим соискателям. Таким кандидатам нужно говорить, что если решение будет положительным, им позвонят до семи часов вечера (в противном случае звонка не будет), говорилось в документе.

Представитель «Тинькофф банка» заявил, что инструкция, которая попала в сеть, не используется в банке и противоречит внутренней кадровой политике: в компании работают сотрудники разных национальностей, возрастов и вероисповеданий. В годовом отчете «Тинькофф банка» за 2017 г. говорится, что банк стремится предоставить равные возможности всем нынешних и будущим сотрудникам, чтобы ни один кандидат или сотрудник не подвергался дискриминации из-за пола, расового или этнического происхождения, религии или убеждений, возраста или сексуальной ориентации. Согласно годовому отчету, набор, обучение и карьерный рост в банке основаны исключительно на заслугах сотрудника. Тем не менее председатель совета директоров «Тинькофф банка» Олег Тиньков не скрывает, что компания выбирает сотрудников не только по профессиональным качествам, но и по внешнему виду. Например, в мае этого года на ПМЭФе Тиньков сказал, например, что не принимает на работу людей в галстуках и костюмах.

Представитель банка рассказал, что компания провела внутреннее расследование и вышла на сотрудника, который «изготовил текст с неясными намерениями и выложил его в интернет». Банк пока не смог выяснить его мотивов, сотрудник пока не уволен, с ним проведен «инструктаж по ценностям компании», заявил «Ведомостям» представитель «Тинькофф банка». Он также пояснил, что сам Олег Тиньков не является автором текста, попавшего в интернет.

По Трудовому кодексу работодатель не имеет права отказывать кандидатам из-за их пола, возраста, национальности, языка, происхождения, социального положения, отношения к религии. Однако на практике дискриминация в российских компаниях повсеместна: по полу, возрасту, внешним данным, говорит партнер юридической фирмы «Алимирзоев и партнеры» Юлия Замятина, хотя с 2013 г. указывать возраст, пол и прочие неделовые качества в описаниях вакансий законом запрещено. Ограничения самые разные: начиная с пола и возраста и кончая весом, говорит Владислав Быханов, партнер хедхантинговой компании CornerStone. Он приводит пример, как российская компания отказалась нанимать на должность юриста кандидата с лишним весом, хотя ему по должности не нужно было общаться с клиентами.

Российские компании умеют отказывать неподходящим кандидатурам в соответствии с законом, говорит Быханов. Они сообщают соискателю, что он не подходит им по деловым качествам. Отказ с такой формулировкой не считается дискриминацией, его невозможно оспорить в суде, поясняет партнер юридической фирмы MSS Legal Ксения Михайличенко. По ее словам, дискриминация возникает, когда работодатель официально сообщает, что кандидат не подходит по национальности. Доказать дискриминацию в суде можно только при наличии письменного отказа в приеме на работу по причине, например, неславянской внешности, говорит Михайличенко.

Но письменные следы в виде дискриминационных инструкций или электронных писем работодатели оставляют редко, говорят юристы. Как правило, кадровые агентства, которые подбирают персонал по поручению предприятий, получают от них устные указания, кого нанимать нежелательно, но не письменные, знает Быханов.

Даже аудиозаписи суды признают доказательством очень редко. Михайличенко знает лишь один случай, когда молодому человеку отказали в найме устно, мол, он не подходит потому, что выглядит как человек нетрадиционной ориентации, тот обратился в суд, предъявил аудиозапись беседы с кадровиком и выиграл дело. Но на решение судей, говорит Михайличенко, повлияло то, что этот кандидат предал инцидент широкой огласке в интернете. Неудивительно, что отвергнутые кандидаты обращаются в суд нечасто – хлопот много, а толку мало. В России не принято платить крупные компенсации по такого рода делам, говорит Замятина. К тому же, говорит Михайличенко, суд не может заставить работодателя заключить с кандидатом трудовой договор.

Эта инструкция ударит по репутации банка, считает Быханов. Однако никакие санкции, судя по всему, банку пока не грозят. Представитель Роструда сообщил «Ведомостям», что копии трудовых инструкций «Тинькофф банка» не являются основанием для проведения внеплановой проверки: эти документы не содержат «фактов, свидетельствующих об угрозе причинения вреда жизни и здоровью работников». Представитель Роструда при этом напомнил, что любой отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суде.

В принципе, копия внутренней инструкции компании, содержащей дискриминационные ограничения, может послужить доказательством в суде, говорит Замятина. Однако отвергнутому соискателю нужно еще доказать, что она была обязательна для исполнения и что соискатель получил отказ в приеме на основании именно этого документа, поясняет она.