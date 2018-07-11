ЦБ ограничил право голоса основателю банка «Авангард»

За последние годы доля Миновалова (как прямая, так и косвенная) существенно, то есть более чем на 10% акций, не менялась Андрей Гордеев / Ведомости

Центробанк ограничил владельцу банка «Авангард» Кириллу Миновалову право голоса – такое предписание регулятор направил ему в среду, 11 июля. Сообщение об этом ЦБ разместил на своем сайте. Из него следует, что Миновалов допустил какие-то нарушения при приобретении 10% и менее процентов акций банка: такая сделка требует согласования ЦБ. Со дня, когда ЦБ опубликовал на своем сайте информацию о предписании, нарушитель не может голосовать пакетом, превышающим 10% акций банка, говорится в законе о банках и банковской деятельности.

«Авангард» почти полностью принадлежит Миновалову, владельцу агрохолдинга «Авангард-агро», который является одним из крупнейших в мире производителей солода. Миновалов основал банк в 1994 г. Он контролирует 99,27% акций банка через компанию «Алькор холдинг групп», еще 0,72% акций он владеет напрямую, следует из списка лиц, под контролем либо значительном влиянием которых находится банк (документ датирован 14 мая 2018 г.).

За последние годы доля Миновалова (как прямая, так и косвенная) существенно не менялась, но были изменения в десятых и сотых долях процента. Компания, через которую он владеет банком, также не менялась. Но у нее менялись владельцы в мае 2016 г.: «Алькор холдинг групп» ранее принадлежала ряду юрлиц, а с весны позапрошлого года ею полностью владеет сам Миновалов. О каком приобретении акций идет речь, в сообщении ЦБ не указано.

Выставление предписания ЦБ связано с техническими разночтениями, говорит представитель банка «Авангард». «Требования закона о согласовании приобретения акций не нарушены. Тем не менее, требования в соответствии с предписанием будут банком исполнены, мы ожидаем отмены предписания в ближайшие дни», - сказал он.

«Ведомости» направили вопросы представителю Миновалова, а также представителю ЦБ.

«Возможно, ЦБ посчитал, что основатель входит в состав группы лиц, а владение до этого было согласовано в единоличном виде. Появление группы лиц требует пересогласования в ЦБ. Кроме того, даже если у Миновалова менялась сотая доля процентов, это все равно требует пересогласования у регулятора, поскольку предыдущее согласование дается на конкретный процент», – размышляет партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный.

«Авангард» по итогам I квартала этого года занимает 56-е место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» с активами 115 млрд руб.

Добавлены слова представителя банка «Авангард».