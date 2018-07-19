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Банк «Траст» перестал принимать вклады

ЦБ делает из него фонд плохих долгов
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Банк «Траст» пересматривает условия по вкладам, оформление срочных вкладов в банке в данный момент недоступно, говорится в сообщении на сайте банка в разделе «Вклады». Указанная на его сайте линейка вкладов сократилась до единственного продукта – вклада «до востребования».

Но и им воспользоваться не получится: в колл-центре «Траста» корреспонденту «Ведомостей» сообщили, что не принимаются ни срочные вклады, ни вклады «до востребования». Когда возобновится прием вкладов, сотрудник колл-центра банка не знает.

Пресс-служба банка «ФК Открытие», который с 2015 г. являлся санатором «Траста» и который сам с августа 2017 г. проходит финансовое оздоровление в Фонде консолидации банковского сектора (ФКБС), назвала ситуацию с вкладами в «Трасте» «техническим моментом, связанным с пересмотром условий по новым вкладам». «Все условия по ранее заключенным договорам вкладов в «Трасте» действуют в полном объеме», – подчеркнула пресс-служба «ФК Открытие». На 1 июня «Траст» занимал 36-е место по размеру привлеченных средств физлиц – 70 млрд руб.

Центробанк создает фонд плохих долгов на базе «Траста» и «Рост банка». В нем консолидируются плохие и непрофильные активы банков ФКБС: «ФК Открытие», Бинбанка, Промсвязьбанка, а также проблемные активы лишившегося лицензии банка «Советский», которые выкупил санируемый Промсвязьбанком АвтоВАЗбанк. К концу 2018 г. размер фонда превысит 2 трлн руб., после чего фонд перестанет принимать новые активы и проработает в течение 3–5 лет. За этот период все активы будут проданы по рыночным ценам.

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