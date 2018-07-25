Сбербанк начинает продавать полисы каско сторонних страховщиков

В рамках пилотного режима клиентам «Сбербанк премьера» менеджеры будут рассчитывать стоимость полиса каско от четырех отобранных страховщиков Сергей Портер / Ведомости

В офисах Сбербанка и отделениях «Сбербанк премьера» с 1 августа в пилотном режиме будут продаваться полисы автострахования, но не собственные, а сторонних страховых компаний. Об этом сообщил исполняющий обязанности гендиректора «Сбербанк страхования» («дочка» Сбербанка) Дмитрий Попов.

Пилотный режим затронет примерно 11 областных центров. Клиентам «Сбербанк премьера» менеджеры будут рассчитывать стоимость полисов каско от четырех отобранных страховщиков: «Ингосстраха», «РЕСО-гарантии», ВСК и «Альфастрахования», сказал Попов. Однако это не является гарантом продажи полиса автокаско.

После расчета стоимости полиса клиенту «Сбербанк премьера» придется съездить к страховщику на осмотр автомобиля, по итогом которого партнер-страховщик может отказать в заключении договора каско. Но при этом ему придется аргументировать причину отказа как клиенту «Сбербанк премьера», так и его менеджеру, уточнил он.

Одновременно с запуском пилотных продаж полноценных полисов автокаско для клиентов «Сбербанк премьера» в офисах Сбербанка будут предлагаться «коробочные» продукты по каско. Они будут усеченные и стандартизированные: без необходимости осмотра автомобиля. Единая стоимость полиса составит 7500 руб., страховаться будут риски угона машины и причинения ущерба по вине третьих лиц с ремонтом на станциях у официальных дилеров (при возрасте автомобиля до 10 лет), сказал Попов.

При равной цене и условиях страхования клиенту Сбербанка придется выбирать страховщика, исходя из личной симпатии, отметил он.

Пилотный проект, как заверил Попов, продлится до ноября. После этого компания примет решение о возможности масштабирования услуги.

Попов сказал, что таким образом компания будет зарабатывать на партнерах-страховщиках: они будут платить ей комиссионное вознаграждение, его размер Попов раскрывать отказался: «Это рыночный размер».

Продажа полисов сторонних компаний позволит «дочке» Сбербанка понять, нужно ли ей выходить на этот рынок с собственным продуктом каско: «В автострахование мы пока не заходим, поэтому идем в чужие».

При этом выходить на рынок ОСАГО в ближайшие два года компания точно не планирует, пока этот сегмент не нормализуется, сказал Попов. «Если «Сбербанк страхование» получит лицензию на ОСАГО, то завтра выстроятся очереди с требованием продать ОСАГО, это будет лишней нагрузкой на банк», – опасается он.

О том, что «Сбербанк страхование» в октябре 2016 г. планирует запустить собственные продажи полисов каско, говорил его бывший гендиректор Ханнес Чопра. Но тогда этого не случилось. После представители компании говорили, что планируют начать продажи каско в 2017 г.

Однако в марте 2018 г. старший вице-президент Сбербанка Александр Бондаренко сообщил, что до 2020 г. страховщик Сбербанка не планирует выходить на рынок автострахования по двум причинам. Первая – это потребует дорогостоящей инфраструктуры для урегулирования убытков. Вторая – рынок ОСАГО подвержен существенному влиянию мошенников.