ЦБ дал оценку письму аналитика Альфа-банка о московском банковском кольце

Максим Стулов / Ведомости

Центробанк объявил о результатах проверки, проведенной после того, как в августе 2017 г. управляющая компания «Альфа капитал» разослала клиентам письмо аналитика Сергея Гаврилова о четырех якобы проблемных банках.

Гаврилов писал, что «Альфа капитал» получает «все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков – «ФК Открытие», «Бина», Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка». «Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 г., как думают многие», – говорилось в письме. Также «Альфа капитал» сообщал, что закрыл лимиты на облигации этих четырех банков, и рекомендовал клиентам перевести активы к более надежным банкам.

Регулятор считает, что действия «Альфа капитала» по распространению письма не подпадает под определение манипулирования рынком или использования инсайдерской информации, говорится в пресс-релизе ЦБ. Однако само письмо Гаврилова – пример недобросовестной практики, которая может искажать ценообразование на финансовом рынке, считает Центробанк.

Управляющая компания не закрывала лимиты на бонды, а также не обладала какой-либо непубличной, в том числе инсайдерской, информацией, выяснил ЦБ. Кроме того, в письме излагается «негативное мнение в категоричной форме», указывает регулятор.

Часть прогноза аналитика Гаврилова сбылась: с августа по декабрь 2017 г. «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк отправились на санацию в Фонд консолидации банковского сектора. Их субординированные обязательства были списаны.

После того как стало известно о письме «Альфа капитала», Гаврилов был вызван в ЦБ, а Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от управляющей компании прекратить действия с признаками нарушения антимонопольного законодательства.

«Альфа капитал» полностью выполнил требования ЦБ и ФАС в отношении письма Гаврилова, говорит представитель УК. С Гавриловым связаться не удалось. Он поступил «хоть и честно, но неразумно», замечал в интервью Forbes основатель и крупнейший акционер «Альфа-групп» Михаил Фридман, добавляя, что не осуждает автора письма. Гаврилова выгонять не за что, но «можно как раз премии лишить», говорил Фридман.

После случая с письмом «Альфа капитала» ЦБ приступил к разработке кодекса этического поведения для участников финансового рынка. В кодексе будет четко прописано, что является недобросовестными практиками помимо манипулирования и инсайдерской торговли, говорил в январе РБК директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Например, к ним можно отнести введение клиента в заблуждение недобросовестными аналитическими рекомендациями, сообщение о том, что позиция открыта, когда на самом деле не открывалась, рекомендации покупать бумагу, которую сам участник покупать не планирует, а порой продает, объяснял он.

Кодекс будет носить рекомендательный характер.

Чтобы избежать повторения истории Гаврилова, банковская ассоциация «Россия» также предложила ЦБ создать кодекс поведения для банков, говорил в ноябре ее президент Георгий Лунтовский.

ЦБ обратил внимание финансовых организаций на необходимость соблюдения этических стандартов при работе с клиентами. «Консультирование инвесторов должно основываться на реальных результатах финансово-экономического анализа, принципах добросовестности и обеспечения приоритета интересов клиента», – говорится в релизе ЦБ. Необходимым условием для этого является обеспечение контроля со стороны финансовых организаций за информацией, направляемой третьим лицам, а также принятие и практическое выполнение принципов профессиональной этики, указал регулятор.