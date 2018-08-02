Торговать ими можно будет только в легальных казино

Статья опубликована в № 4622 от 02.08.2018 под заголовком: Казино проигрывают в опционы

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Поскольку бинарные опционы попадут под азартные игры, заключать такие сделки можно будет только в казино и залах игровых автоматов, расположенных в игорных зонах, следует из поправок С. Венявский / Ведомости

Краткосрочные сделки с производными финансовыми инструментами (ПФИ), в которых второй стороной выступают физлица, будут отнесены к азартным играм. Соответствующие поправки в закон о рынке ценных бумаг подготовил Минфин (документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности). Под азартные игры такие сделки попадут при условии, что срок исполнения по ним не превышает трех дней и заключены они были не на бирже и не через форекс-дилеров.

Поправки направлены против организации азартных игр под видом бинарных опционов, сообщил «Ведомостям» представитель Минфина. Покупатель бинарного опциона делает прогноз на то, как изменится цена базового актива за определенный срок, и либо получает фиксированный доход, либо несет убыток на размер стоимости опциона. Это фактически пари, констатирует старший юрист Herbert Smith Freehills Денис Морозов.