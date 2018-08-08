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Доллар подорожал до двухлетнего максимума Максим Стулов / Ведомости

В среду на Московский бирже рубль резко слабеет. К 13.40 мск курс доллара вырос на 1,15 руб. до 64,6 руб. – это максимальное значение с ноября 2016 г., если смотреть цену на закрытие торгов. Евро укрепился на 1,36 руб. до 74,93 руб., превысив порог в 74 руб. впервые с начала мая.

Основное давление на рубль оказали заявления о предстоящих санкциях, говорит аналитик «Альфа капитала» Дарья Желаннова. С учетом того, что летом активность на рынке низкая, на курсе мгновенно сказываются любые озвученные инициативы, замечает она. Опубликованные подробности законопроекта стали ключевым фактором, согласен старший аналитик БКС Сергей Суверов: оказалось, что санкции затронут как энергетический сектор и операции с российским госдолгом, так и российские госбанки.

«Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» был внесен в сенат США 3 августа. В среду «Коммерсантъ» опубликовал подробности законопроекта со ссылкой на текст документа. По информации «Коммерсанта», законопроект предусматривает запрет операций в США и заморозку активов семи российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка и ВЭБа. Он также включает запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель – но только с новыми выпусками.