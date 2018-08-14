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«Росгосстрах» подал иск к бывшему гендиректору Дмитрию Маркарову Владимир Песня / РИА Новости

Контролируемый Центробанком «Росгосстрах» 14 августа подал иск против бывшего генерального директора компании Дмитрия Маркарова о взыскании убытков в размере 241,8 млн руб., следует из сообщения страховщика. В нем говорится, что убытки причинены в результате продажи принадлежавших «Росгосстраху» 100% акций «РГС-Армения» (страховая «дочка» в Армении) компании CIMAREX MANAGEMENT LIMITED по заниженной цене. Представитель «Росгосстраха» уточнил, что иск к Маркарову подан в Арбитражный суд Московской области («Ведомости» на момент публикации в картотеке суда такого иска не обнаружили).

«Кипрская компания с традиционно не известными для офшоров бенефициарами буквально за бесценок стала владельцем ведущего страховщика Армении, который, в отличие от материнской компании, не испытывал проблем с убыточностью», – комментирует иск к своему предшественнику гендиректор «Росгосстраха» Николаус Фрай, слова которого приводит пресс-служба.