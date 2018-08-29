Суд отказал в возврате «РГС банка» прежнему владельцу
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Арбитражный суд Москвы отклонил иск кипрской RGS Capital к «ФК Открытие», в котором компания требовала отменить сделку по продаже «РГС банка», передал корреспондент «Прайма» из зала суда.
В августе 2017 г. кипрская компания продала «РГС банк» за 2,5 млрд руб. «ФК Открытие». В конце того же месяца ЦБ объявил о том, что забирает «ФК Открытие» на санацию в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).
Сделка прошла по заниженной стоимости, рыночная стоимость акций «РГС банка» – более 14 млрд руб., заявил представитель истца в суде. Вместе с тем в качестве оплаты «ФК Открытие» передало RGS Capital права требования к другой кипрской компании, добавил он: как оказалось, эта компания не ведет никакой деятельности, а договор получился фактически безвозмездным.
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