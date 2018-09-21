Финансы / Рынки
Статья опубликована в № 4658 от 21.09.2018 под заголовком: Минфин и ЦБ заговорили рубль

Словесные интервенции дергают курс рубля

Заявление Ксении Юдаевой стоило рублю столько же, сколько Дональда Трампа и Антона Силуанова
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Рубль укреплялся в первой половине дня в четверг: к 13.50 мск доллар терял 60 коп. до 66,23 руб., евро – 40 коп. (77,6 руб.). Рубль рос вслед за нефтью: баррель Brent на Интерконтинентальной бирже подорожал более чем на 0,3% до $79,65.

Однако днем нефть начала дешеветь, и рубль последовал за ней. Это произошло после твита президента США Дональда Трампа с требованием к ОПЕК снизить цены и слов первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова о том, что в случае значительного укрепления рубля ЦБ может вернуться к покупкам валюты для Минфина до конца года. К 15.30 мск котировки Brent опустились до $79,03, доллар и евро подросли до 66,54 и 78,30 руб. соответственно.

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