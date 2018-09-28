Член наблюдательного совета ВТБ вышел из капитала банка

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Дубинин является членом наблюдательного совета банка ВТБ с 2011 г. Евгений Разумный / Ведомости

Член наблюдательного совета, председатель комитета по кадрам и вознаграждениям ВТБ Сергей Дубинин вышел из капитала банка. Он продал 0,00164% обыкновенных акций 18 июня, следует из сообщения банка на сайте раскрытия информации.

18 июня акции ВТБ торговались по 4,6 коп. за бумагу, сумма сделки могла составить около 9,8 млн руб.