Финансы / Страхование

Объединение «Согаза» и «ВТБ страхования» затягивается

Они обещают завершить крупнейшую в России сделку на страховом рынке «в ближайшее время»
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Закрытие крупнейшей для России сделки на страховом рынке – объединение «Согаза» и «ВТБ страхование» – задерживается, до сих пор не подписано никаких документов, рассказали «Ведомостям» два человека, каждый из которых узнал об этом от сотрудников обеих компаний, страховщик, слышавший о задержке от сотрудника ЦБ и сотрудник компании из группы ВТБ.

В мае представители ВТБ и «Согаза» объявили, что достигли соглашения о продаже 100% СК «ВТБ страхование». Группа ВТБ в дополнение к денежной компенсации получает 10% акций объединенной компании, которая будет работать под брендом «Согаз», говорилось в совместном сообщении компаний. В нем отмечалось, что закрытие сделки «планируется в III квартале <...> после получения всех необходимых согласований».

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