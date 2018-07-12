Санкции осложнили работу крупных страховщиков

Статья опубликована в № 4607 от 12.07.2018 под заголовком: Страховщикам вернули их риски

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РНПК по закону обязана принимать на себя риски минимум 10% санкционного бизнеса страховщика Максим Стулов / Ведомости

Санкции США, которые были введены в апреле, ударили по перестраховочному бизнесу российских компаний. Около 10 из них обратилось к «дочке» ЦБ – Российской национальной перестраховочной компании (РНПК), чтобы перестраховать в ней свои обязательства по клиентам, попавшим под санкции, рассказал «Ведомостям» президент РНПК Николай Галушин.

Иностранные партнеры, у которых страховщики до недавнего времени перестраховывали риски, отказались продолжать нести обязательства по фигурантам из санкционного списка, говорит Галушин, подчеркивая, что это были рынки Великобритании и континентальной Европы. Поэтому страховщикам пришлось повторно перестраховывать такие риски в РНПК.