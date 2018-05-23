«Дочка» ЦБ помогла «Ингосстраху» перестраховать риски Дерипаски

Николай Галушин сказал, что это произошло после объявления санкций в отношении «Базэла» Максим Стулов / Ведомости

Доля участия Российской национальной перестраховочной компании (РНПК,100% акций принадлежит ЦБ) в перестраховании рисков структур группы компаний «Базовый элемент» «значительно увеличилась», сообщил «Ведомостям» президент РНПК Николай Галушин. Он сказал, что это произошло после объявления санкций в отношении «Базэла». Представитель входящего в «Базовый элемент» «Ингосстраха» этого не комментирует. Заместитель гендиректора компании Илья Соломатин сказал «Ведомостям», что «Ингосстрах» ведет переговоры о защите рисков клиентов, попавших в список SDN, со всеми возможными перестраховщиками, в том числе с РНПК.

Минфин США 6 апреля расширил санкции против Олега Дерипаски и восьми его компаний, в том числе второго по величине мирового производителя алюминия UC Rusal и En+, которая объединяет активы бизнесмена в электроэнергетике и металлургии. После введения санкций «Ингосстрах», который долгие годы страхует имущественные риски UC Rusal, «Русских машин» и En+ Group, обратился за помощью к РНПК, чтобы перестраховать этот бизнес, рассказывали «Ведомостям» два человека, знающие это от сотрудников страховщика. «Ингосстрах» начал опасаться, что если с предприятиями Дерипаски произойдет страховой случай (взрыв, пожар и проч.), то западные компании, где были перестрахованы эти риски, откажут в компенсации части ущерба.

По санкционному бизнесу доля участия РНПК в рисках увеличилась из-за отказа ряда международных перестраховщиков покрывать такие риски после расширения санкционного списка, объясняет Галушин.

Какую часть рисков Дерипаски «Ингосстрах» перестраховал в РНПК, Галушин не раскрывает. Человек, близкий к одной из компаний, говорит, что все.

Национальный перестраховщик вошел в перестраховочную программу UC Rusal за два месяца до ее окончания (31 мая), говорит человек, знающий детали программы. До этого «Ингосстрах» на протяжении 17 лет перестраховывал этот бизнес на западных рынках. Собеседник утверждает, что лимит ответственности по каждому страховому случаю в рамках перестраховочной программы UC Rusal составляет почти 20 млрд руб., больше 50% теперь на РНПК. «Ингосстрах», который выступает прямым страховщиком этого бизнеса, перестраховочную программу на новый год теперь будет полностью размещать у «дочки» Центробанка, говорит он.

РНПК была создана в 2016 г., чтобы иметь возможность перестраховывать дорогие стратегические проекты (например, строительство Крымского моста), которые оказались под санкциями. Зарубежные перестраховщики отказывались от санкционных объектов, а у отечественного рынка не было достаточной емкости. С января 2017 г. закон обязал страховщиков передавать РНПК 10% рисков по договорам перестрахования в отношении объектов, которые находятся под действием международных санкций. Сейчас по санкционному бизнесу доля участия РНПК в рисках значительно превышает 10%, может превышать 90%, «что представляет порой существенную нагрузку на капитал компании в случае наступления крупных убытков», говорит Галушин.

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