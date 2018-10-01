Россельхозбанк получит в капитал еще 20 млрд рублей из бюджета
В этом году государство уже давало ему 5 млрд рублей
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Капитал РСХБ по российским стандартам отчетности составляет 425 млрд руб., банк выполняет нормативы с запасом даже с учетом увеличения с 1 января 2019 г. надбавок к нормативам
Андрей Махонин / Ведомости
До конца года Россельхозбанк (РСХБ) будет докапитализирован на 20 млрд руб., заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с предправления банка Борисом Листовым: «Чтобы обеспечить необходимый уровень поддержки, необходимый уровень ликвидности, чтобы вы могли и дальше успешно кредитовать аграрный сектор, я принял решение о том, чтобы докапитализировать банк» (цитата по «Интерфаксу»).
По словам Медведева, в этом году государство направит в капитал РСХБ 20 млрд руб. и в следующем году докапитализация продолжится.
Центробанк оценивал потребность РСХБ в капитале минимум в 40 млрд руб. до конца года, рассказывали «Ведомостям» федеральный чиновник и человек, знающий это от ЦБ.
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