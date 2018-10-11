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«Кэшбери» объявила о приостановке работы до ноября

Компания, которую ЦБ обвинил в создании финансовой пирамиды, временно заблокирует ввод и вывод средств
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Группа компаний «Кэшбери», которую ЦБ в конце сентября обвинил в создании финансовой пирамиды, приостанавливает работу до 1 ноября. Она временно заблокирует ввод и вывод средств, создание депозитов, начисление бонусов и внутренние переводы. Об этом на YouTube-канале компании объявил Артур Варданян – на сайте «Кэшбери» он указан как предправления компании.

«Мы вынуждены уйти на трехнедельные каникулы для восстановления заблокированных счетов и создания платежной инфраструктуры, чтобы начать выполнение обязательств перед инвесторами», – сказал Варданян. По его словам, компания столкнулась с временными трудностями после «шквала грязи и негатива» со стороны СМИ. «Две недели продолжалась новостная вакханалия, во время которой постепенно блокировались наши счета <…> шантажировались партнеры <…> запугивались наши лидеры», – заявил Варданян.

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