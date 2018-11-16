Арест бывшего совладельца «Росгосстраха» признан незаконным

Сергея Хачатурова обвиняют в хищении более 1 млрд рублей Максим Стулов / Ведомости

Лефортовский суд Москвы в ближайшее время заново рассмотрит вопрос о заключении под стражу бывшего вице-президента «Росгосстраха» Сергея Хачатурова, обвиняемого в хищении более 1 млрд руб. В пятницу президиум Мосгорсуда признал арест Хачатурова незаконным и направил материалы дела в районный суд на новое рассмотрение, сообщил адвокат обвиняемого Алексей Мельников (ранее об этом сообщил «Интерфакс»).

Сергей Хачатуров, младший брат бывшего предправления и основного владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова, был арестован на два месяца Лефортовским судом 18 апреля, срок ареста затем продлевался. Его подозревают в присвоении или растрате (ст. 160.4 УК), сообщал представитель суда. По словам Мельникова, речь идет об активах компании, владевшей пакетом акций «Росгосстраха». «Новый собственник считает, что ему чего-то недодали», — говорил Мельников.

Данил Хачатуров в конце 2016 г. договорился о продаже страховщика банку «ФК Открытие» в обмен на долю в банке – объединенная компания должна была стать крупнейшей в России частной финансовой группой, но в августе 2017 г. ЦБ забрал «ФК Открытие» на финансовое оздоровление в свой Фонд консолидации банковского сектора. Туда же отправились связанные с ним банки, пенсионные фонды и «Росгосстрах».

Новым руководителем «ФК Открытие» стал Михаил Задорнов, он же возглавил совет директоров «Рогосстраха». Задорнов раскритиковал работу компании при Хачатурове: якобы менеджмент не ставил целью получение легальной прибыли, а в компании годами сверху донизу царило воровство. Хачатуров отвечал, что для того чтобы украсть у самого себя, можно придумать более простой способ, чем положить на это 15 лет жизни и сотни миллиардов рублей.

В сентябре следователи переквалифицировали обвинение Хачатурову-младшему с растраты на мошенничество, писал ТАСС со ссылкой на материалы дела, оглашенные в Мосгорсуде.

Решение президиума Мосгорсуда «по существу означает, что изначально арест Сергея Хачатурова был незаконным и 7 месяцев он незаконно находится под стражей», говорит Мельников. Он напоминает, что Верховный суд России постановлением от 11 октября обязал Мосгорсуд рассмотреть кассационную жалобу защиты, так как арест предпринимателей по экономическим преступлениям запрещен, подчеркивает адвокат.

Дата нового рассмотрение вопроса об обоснованности нахождения Сергея Хачатурова под стражей Лефортовским судом пока не установлена, до тех пор он продолжит находиться под стражей, говорит Мельников.

«Ведомости» направили запросы в Центробанк, «Росгосстрах». Представитель банка «ФК Открытие» от комментариев отказался.