Минфин сократил предложение ОФЗ до 10 млрд рублей

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Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов Евгений Разумный / Ведомости

В среду, 28 ноября, Минфин предложит инвесторам двухлетний и шестилетний выпуски ОФЗ по 5 млрд руб. каждый, сообщило ведомство. К 16.50 мск двухлетние и шестилетние бумаги торговались на Московской бирже с доходностью 7,96% и 8,69% годовых соответственно.

На прошлой неделе Минфин предложил инвесторам ОФЗ на вдвое большую сумму – 20 млрд руб. – и провел лучший аукцион с начала августа. Он полностью продал трехлетний и шестилетний выпуски по 10 млрд руб. почти без премии, а спрос на обоих аукционах превышал предложение более чем в 2,5 раза. После аукциона замминистра финансов Сергей Сторчак сообщил, что Минфин может увеличить предложение на аукционах ОФЗ и до 30 млрд руб. Но решение будет зависеть от того, будут ли введены в отношении России новые санкции США, и окончательно Минфин определится с параметрами аукционов во вторник, за день до аукциона, указывал он.

Новые санкции против России на этой неделе не вводили, но министерство тем не менее решило сократить предложение. Скромный аукцион прежде всего связан с размещением новых суверенных еврооблигаций в евро, считает руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин: «По-видимому, Минфин посчитал, что будет неразумно создавать излишнюю конкуренцию самому себе». Во вторник Минфин открыл книгу заявок на размещение семилетних евробондов, номинированных в евро. Последний раз он размещал облигации в евро в 2013 г.