Итоги G20 сыграли в пользу рубля

Укреплению рубля способствуют позитивные итоги G20 Евгений Разумный / Ведомости

Рубль значительно укрепился в понедельник утром. На открытии торгов доллар подешевел на 75 коп. до 66,2 руб., евро – на 49 коп. до 75,29 руб. К 11.00 мск доллар скорректировался до 66,36 руб., евро – до 75,45 руб. Индекс Мосбиржи к этому моменту находился на отметке 2435,54 пункта (+1,67% к закрытию пятницы), индекс РТС – 1154,62 пункта (+2,53%).

Укреплению рубля способствуют позитивные итоги G20, говорит старший аналитик БКС Сергей Суверов: было достигнуто торговое перемирие между США и Китаем, а также продлено соглашение между Россией и Саудовской Аравией о сокращении нефтедобычи.

Помимо соглашения России и Саудовской Аравии на рост нефтяных котировок влияет и намерение Канады сократить добычу нефти, поясняет руководитель направления по анализу рынков УК «Ингосстрах-инвестиции» Валентин Журба.

Укрепление рубля – реакция рынка на новости о решении Катара о выходе из ОПЕК, полагает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев. О выходе страны из ОПЕК с января 2019 г. заявил в понедельник министр энергетики Катара Саад аль-Кааби. По его словам, решение было принято после анализа возможностей страны для укрепления ее позиций на международной арене и в позиции Катара нет политической подоплеки.

Нефтяные котировки слабо отреагировали на заявление Кааби – нефть марки Brent подешевела на 16 центов до $62,16 за баррель. К 11.00 мск котировки Brent достигли отметки $62,34 за баррель (+4,62%).

По мнению Журбы, решение Катара выйти из ОПЕК не может серьезно повлиять на нефтяные цены, так как страна не обладает достаточными свободными мощностями для добычи. К тому же пауза в торговой конфронтации между США и Китаем дает надежду инвесторам на более высокий спрос на сырье.

В нынешней ситуации курс в 65,50 руб. за доллар выглядит вполне реалистично, считает Кошелев. Тем более что заседание ОПЕК может дать импульс для роста нефтяных котировок до $70 за баррель.