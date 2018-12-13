Власти создают базу данных застрахованного от стихийных бедствий жилья

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Создавать программу организации возмещения ущерба гражданам, чье жилье пострадало от ЧС, будут региональные власти Евгений Епанчинцев/ТАСС

В России появится единая база данных, в которой будет информация о всех застрахованных от чрезвычайных ситуаций (ЧС) жилых помещениях. Проект постановления правительства об этой базе Минфин 7 декабря направил Всероссийскому союзу страховщиков (ВСС, «Ведомости» с документом ознакомились, его подлинность подтвердил человек, близкий к союзу). Представитель союза подтвердил, что ВСС получил проект постановления от Минфина.

Единая база данных, которая будет называться «АИС жилье», должна начать функционировать одновременно с началом действия закона о добровольном страховании жилья граждан от ЧС – то есть с 4 августа 2019 г. Он предусматривает, что в случае повреждения или утраты жилья застраховавший его гражданин сможет получить минимальную компенсацию от страховщика (ее размер еще обсуждается: от 300 000 до 500 000 руб.) и региональных властей или же получить в собственность новое жилье. На этапе подготовки законопроекта предлагалось не давать жилье в собственность тем, у кого страховки от ЧС не было, но потом власти от этой нормы отказались.

Создавать программу организации возмещения ущерба гражданам, чье жилье пострадало от ЧС, будут региональные власти. Стоимость страховки пока не определена, на этапе создания законопроекта Минфин предлагал установить ее в 360 руб. в год вне зависимости от размеров помещения.