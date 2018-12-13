Активность клиентов Morgan Stanley в России снизилась из-за санкций Mark Lennihan / AP

Американский банковский холдинг Morgan Stanley сократит свое присутствие в России и закроет подразделения московского офиса, отвечающие за работу на фондовом и валютном рынках, сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников. Как рассказали источники агентства, банк планирует перевести часть сотрудников из московского офиса в лондонский, а часть штата в Москве — сократить. Офис в Москве сосредоточится на корпоративных финансах, рынках капитала и сделках слияния и поглощения, сказали собеседники Bloombeg.

В пресс-службе Morgan Stanley «Ведомостям» уточнили, что «банк оптимизирует операционную модель на российском рынке и переводит валютные, трейдинговые и операции по торговле акциями в лондонский офис». Инвестиционно-банковское подразделение продолжит функционировать в обычном режиме.

«Morgan Stanley по-прежнему привержен России и будет поддерживать свое давнее присутствие в Москве», – подчеркнула пресс-служба. Банк гарантирует российским клиентам, что они смогут продолжить пользоваться услугами в части инвестиционного банкинга и глобальных рынков капитала.

Реструктуризация московского офиса необходима «для обеспечения максимальной операционной эффективности бизнеса ввиду снижения клиентской активности, которая была вызвана рядом причин, включая санкции», пояснили в банке.

После введения США и Евросоюзом санкций в 2014 г. свое присутствие в России сократили другие крупнейшие иностранные банки: немецкий Deutsche Bank, швейцарский Credit Suisse, британские Royal Bank of Scotland и Barclays.

Перевести некоторые отделы в Лондон для Morgan Stanley может быть операционно выгоднее, считает топ-менеджер одного из международных банков в России: объемы торгов в России продолжают сокращаться, а вместе с ними падают и комиссии банков, плюс на сокращение комиссий повлияло вступление в силу европейской директивы MiFID II, указывает он. «Перевод части операций из московского в лондонский офис позволил бы банку не дублировать затраты, тем более что банк в любом случае проводит аналогичные операции в Лондоне, и ничто не мешает ему обслуживать оттуда и российских клиентов», – говорит он.