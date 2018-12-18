«Дочка» ЦБ остановила перестрахование космических запусков в России

Неудачные запуски этого года обернулись для нее большими убытками

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РНПК приостановила перестрахование всех космических запусков в России Донат Сорокин / ТАСС

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), единственным акционером которой является ЦБ, с ноября приостановила перестрахование всех космических запусков в России. Не будет она продавать такие полисы и в 2019 г., сообщила зампред РНПК Наталья Карпова.

«Мы вообще в целом отказались от запусков космических на 2019 г., от всех российских, – сказала она. – С ноября уже не участвуем в этих рисках». Об этом решении компания уже уведомила российских страховщиков, специализирующихся на космических запусках.