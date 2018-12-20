Евро за полдня подорожал на 70 копеек
Доллар дорожает втрое медленнее – мешает решение ФРС
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Евгений Разумный / Ведомости
Евро в четверг значительно подорожал на торгах Московской биржи: к 16.32 мск курс евро вырос на 71 коп. в сравнении с закрытием торгов среды и достиг 77,5 руб. Курс доллара в четверг тоже рос, но намного медленнее: к 16.32 мск доллар подорожал на 20 коп. и стоил 67,66 руб.
Рубль ожидаемо дешевеет вслед за нефтью, говорит управляющий инвестиционными портфелями Friedrich Wilhelm Raiffeisen (подразделение private banking Райффайзенбанка) Владимир Веденеев: в четверг цена барреля нефти Brent впервые с сентября 2017 г. упала ниже $55. К 16.47 мск баррель Brent на Межконтинентальной бирже стоил $55,66.
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