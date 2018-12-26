Рубль дешевеет перед январскими праздниками

Инвесторы избавляются от рублевых активов после падения цен на нефть

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Подешевевшая нефть заставляет рынок нервничать, указывает главный аналитик Росбанка Андрей Гордеев / Ведомости

Рубль дешевеет на торгах Московской биржи в среду. К 13.00 мск доллар прибавлял 63 коп. до 69,29 руб., евро – 63 коп. до 78,88 руб.

Это отложенная реакция на обвал нефтяных котировок накануне, говорит директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. Во вторник, 25 декабря, цена барреля Brent впервые с августа 2017 г. опустилась ниже $51. К 13.10 мск баррель Brent на Межконтинентальной бирже стоил $50,84.