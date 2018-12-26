Финансы / Рынки

Рубль дешевеет перед январскими праздниками

Инвесторы избавляются от рублевых активов после падения цен на нефть
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Рубль дешевеет на торгах Московской биржи в среду. К 13.00 мск доллар прибавлял 63 коп. до 69,29 руб., евро – 63 коп. до 78,88 руб.

Это отложенная реакция на обвал нефтяных котировок накануне, говорит директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. Во вторник, 25 декабря, цена барреля Brent впервые с августа 2017 г. опустилась ниже $51. К 13.10 мск баррель Brent на Межконтинентальной бирже стоил $50,84.

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Комментарии
zz-zz06
12:06 26.12.2018
Опять пальцем в небо. Горе- аналитики. Вот действительно пора вводить уголовную ответственность за такого рода "прогнозы". Сейчас аналитик - это примерно тоже самое, что экстрасенс в 90-х или шаман в родо-племенных общинах. Каждый проходимец мнит себя аналитиком. Неважно в чем, будь то пара доллар-рубль, или криптовалюты, они с легкостью перевернутой ветром страницы прогнозируют аж на год вперед. Вот к примеру Т. Нигматулин помнит интересно свой прошлогодний прогноз по паре рубль-доллар. Запамятовал наверное. Напомню 55- 57 рублей на декабрь 2018 г.. И так 99 % кричащих аналитиков. Чего стоят такие прогнозы 50/50 . Либо угадал , либо нет.
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