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Сбербанк резко повышает ставки рублевых вкладов

Максимальная ставка достигла 7,4% годовых накануне Нового года
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С 30 декабря Сбербанк повышает ставку своего самого доходного вклада «Без паспорта», об этом говорится на сайте банка. Промовклад «Без паспорта» действует в банке с 1 декабря, открыть его можно только дистанционно на 5 или 12 месяцев.

Ставку вклада сроком 5 месяцев госбанк увеличил сразу на 0,9 процентного пункта (п. п.) до 7,4% годовых. При вложении на один год ставка останется на прежнем уровне – 7% (максимальная доходность депозита Сбербанка до 30 декабря). Таким образом, максимальная ставка вкладов Сбербанка увеличилась на 0,4 п. п.

При этом открыть вклад «Без паспорта» на новых условиях по-прежнему смогут только действующие клиенты банка – в «Сбербанк онлайн», мобильном приложении или в банкоматах банка. Сделать это можно и в праздничные дни, когда отделения банка не работают. Минимальная сумма вложений – 50 000 руб. Пополнение и частичное снятие средств не предусмотрено. Начисление процентов производится в конце срока.

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Комментарии
Lupus_
18:35 29.12.2018
Я тут думал, где разместить свои скромные резервы на черный день, составляющие несколько сотен тысяч рублей. На полгода. Разница в доходах по итогу между банками не превышает 2000 рублей. Мне кажется, этому вообще не стоит уделять особенного внимания. Если только с точки зрения времени, которое потребуется для поездки на метро и пешей прогулки до банковского офиса.
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