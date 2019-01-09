Россиянам с долгом до 700 000 рублей хотят упростить процедуру банкротства

Статья опубликована в № 4729 от 10.01.2019 под заголовком: Банкротство со скидкой

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Для многих должников банкротство остается недоступным Евгений Разумный / Ведомости

Минэкономразвития предлагает признавать банкротами людей с долгом не более 700 000 руб. без проведения собрания кредиторов, анализа финансового состояния должника и других обязательных процедур. Такой законопроект, подготовленный министерством, был опубликован в конце декабря.

Право избавиться от долгов люди получили в октябре 2015 г. С тех пор банкротами были признаны более 80 000 человек (в том числе индивидуальные предприниматели), из них 30 000 человек – в 2018 г., следует из данных Федресурса.