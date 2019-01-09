Финансы / Персональные финансы
Статья опубликована в № 4729 от 10.01.2019 под заголовком: Банкротство со скидкой

Россиянам с долгом до 700 000 рублей хотят упростить процедуру банкротства

Но главные проблемы банкротства людей это не решит
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Минэкономразвития предлагает признавать банкротами людей с долгом не более 700 000 руб. без проведения собрания кредиторов, анализа финансового состояния должника и других обязательных процедур. Такой законопроект, подготовленный министерством, был опубликован в конце декабря.

Право избавиться от долгов люди получили в октябре 2015 г. С тех пор банкротами были признаны более 80 000 человек (в том числе индивидуальные предприниматели), из них 30 000 человек – в 2018 г., следует из данных Федресурса.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике