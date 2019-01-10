ФАС и ЦБ посоветовали банкам не хитрить с вкладами

Андрей Гордеев / Ведомости

Некоторые банки склонны соблазнять клиентов выгодными условиями вкладов, а после заключения договора ухудшать условия этих депозитов. На это обратили внимание Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и ЦБ, предупредившие банки о недопустимости подобных практик совместным письмом.

Типичные нарушения перечислены в письме: введение запрета на пополнение вкладов, установление комиссии за пополнение (3–10%, приводит пример ФАС), серьезное увеличение минимальной суммы пополнения (например, с 5000 до 5 млн руб.) или, наоборот, введение небольшой максимальной, снижение процентов на дополнительно внесенные суммы на вклад (например, с 18% годовых до 13%) и т. д.

Подобные практики могут стать основанием для возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, предупреждают ведомства в письме.

«Информационное письмо направлено прежде всего на предупреждение возможных проявлений недобросовестной конкуренции и защиту интересов вкладчиков в будущем», — заявил представитель ЦБ. В официальном сообщении ФАС лишь отмечено, что антимонопольные органы «с определенной периодичностью» сталкиваются с таким недобросовестным поведением банков.

Центральный аппарат ФАС в последнее время не фиксировал описанных в письме нарушений, сообщил представитель ведомства.

А начальник управления контроля финансовых рынков ФАС Ольга Сергеева передала через представителя службы, что письмо появилось в целях реализации дорожной карты по развитию конкуренции на 2018–2020 гг. согласно указу президента России и направлено «именно на предупреждение недобросовестной конкуренции» банков.

В прошлом было несколько громких случаев, когда банки меняли условия действующих высокодоходных вкладов после снижения ставок привлечения на рынке. Например, весной 2010 г. с клиентов «Юниаструм банка» внезапно стали взимать 5%-ную комиссию за пополнение вкладов. Так же поступал екатеринбургский СКБ-банк (комиссия – 7%). «Абсолют банк» в то время просто запретил пополнять вклады, если до окончания их срока действия оставалось меньше года, хотя изначально такая возможность была предусмотрена. Таким образом банки ограничивали пополнение чересчур дорогих для них вкладов: во время кризиса 2009 г. их ставки достигали 15–18% годовых.

Похожий случай произошел в 2015 г. с «Тинькофф банком». Тогда ФАС признала банк нарушителем закона о защите конкуренции, поскольку ранее он в одностороннем порядке снизил ставку для сумм пополнения вклада. Это касалось дорогих депозитов, привлеченных с конца декабря 2014 г. по апрель 2015 г. после резкого повышения ключевой ставки до 17% годовых. Уже через два месяца она начала снижаться, и банку стало невыгодно привлекать деньги на старые вклады по прежним ставкам. Правда, возможность снижения ставки пополнения была прописана в условиях вклада, утверждал тогда банк.

Подобные практики банки применяют до сих пор. Корреспондент «Ведомостей» в 2018 г. не смог пополнить открытый в январе того года вклад в банке «Санкт-Петербург» по первоначальной ставке. Менеджер банка при попытке пополнить депозит сказал, что ставка для суммы пополнения будет ниже первоначальной примерно на 0,1 процентного пункта до 6,3%. Он сослался на опубликованные условия вложений в банке.

Некоторые банки, вводя ограничения на пополнение вкладов, ссылаются на предписание ЦБ об ограничении в привлечении ими средств. «Наличие у кредитной организации предписания Банка России об ограничении банка в привлечении денежных средств физических лиц во вклады определенными остатками на счетах не может являться безусловным основанием для признания действий банка по изменению условий уже заключенных вкладов», – предупреждает ФАС.

В Альфа-банке, ВТБ, Промсвязьбанке, «Русском стандарте», «Абсолют банке», «ФК Открытие», «Восточном», Совкомбанке, Росбанке условия вкладов не меняются после заключения договора с вкладчиком, заверили представители банков. В «Русском стандарте», «Абсолюте», Газпромбанке и «Восточном» никаких предупреждений от ЦБ или ФАС не получали, добавили представители банков.

Замдиректора департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Лидия Каширина советует вкладчикам внимательно проверять условия размещения средств в банке при заключении договора вклада. «Это позволит избежать ситуаций, при которых клиент получит меньшую доходность, чем планировал», – добавила она.