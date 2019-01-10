ЦБ обязал форекс-дилеров предупреждать клиентов о рисках

Им придется сообщать, что прибыльные операции на демо-счете не гарантируют дохода на реальном

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Форекс-дилер должен предоставить клиенту максимально полную информацию о себе Евгений Разумный / Ведомости

Форекс-дилеры будут обязаны раскрывать максимально полную информацию о своей деятельности и предупреждать клиентов о рисках предоставляемых услуг. Такие требования содержатся в базовом стандарте защиты клиентов форекс-дилеров, который вступает в силу с апреля 2019 г. Документ разработала саморегулируемая организация Ассоциация форекс-дилеров (СРО АФД), сегодня его утвердил ЦБ.

Соблюдать требования стандарта должны как форекс-дилеры, так и их агенты. Пока под его действие подпадают только четыре форекс-дилера, у которых есть лицензия регулятора. В декабре ЦБ отозвал лицензии пятерых участников рынка: лицензии лишились «Альпари форекс», «Телетрейд», «Форекс клуб», «Фикс трейд» и «Трастфорекс». Клиенты обращались в российские компании, однако заключали договоры не с ними, а с офшорами, работающими под аналогичным брендом, объяснял регулятор.