Управляющие компании фондов «Сафмара» требуют 16,7 млрд рублей с «ФК Открытие»

До санации Бинбанк, объединившийся теперь с «ФК Открытие», обещал им выкупить бонды «Открытие холдинга»

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Сейчас облигации «Открытие холдинга» неликвидны, а их котировки находятся на уровне 0,25-15% от номинала (на 18.15 мск 11 января) Максим Стулов / Ведомости

Управляющие компании «Ай кью джи управление активами» и УК «Управление активами» (управляют средствами пенсионных фондов «Сафмар» и «Доверие») 11 января подали в Арбитражный суд Москвы иск к банку «ФК Открытие» на 16,7 млрд руб. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель НПФ «Сафмар». В картотеке арбитражных дел по состоянию на 11 января 18.00 мск иск отсутствовал.

УК хотят возместить упущенную выгоду, связанную с неисполнением оферт по принадлежащим им облигациям «Открытие холдинга» на 17,2 млрд руб., говорит представитель фондов. Убытки УК «Ай кью джи управление активами» составили 9,5 млрд руб., убытки УК «Управление активами» – 7,1 млрд руб.