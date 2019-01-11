Управляющие компании фондов «Сафмара» требуют 16,7 млрд рублей с «ФК Открытие»
До санации Бинбанк, объединившийся теперь с «ФК Открытие», обещал им выкупить бонды «Открытие холдинга»
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Сейчас облигации «Открытие холдинга» неликвидны, а их котировки находятся на уровне 0,25-15% от номинала (на 18.15 мск 11 января)
Максим Стулов / Ведомости
Управляющие компании «Ай кью джи управление активами» и УК «Управление активами» (управляют средствами пенсионных фондов «Сафмар» и «Доверие») 11 января подали в Арбитражный суд Москвы иск к банку «ФК Открытие» на 16,7 млрд руб. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель НПФ «Сафмар». В картотеке арбитражных дел по состоянию на 11 января 18.00 мск иск отсутствовал.
УК хотят возместить упущенную выгоду, связанную с неисполнением оферт по принадлежащим им облигациям «Открытие холдинга» на 17,2 млрд руб., говорит представитель фондов. Убытки УК «Ай кью джи управление активами» составили 9,5 млрд руб., убытки УК «Управление активами» – 7,1 млрд руб.
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