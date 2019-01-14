Сбербанк временно отменяет комиссии для клиентов-инвесторов

Крупнейший российский брокер не станет брать плату за обслуживание на Московской бирже до апреля

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Евгений Разумный / Ведомости

С 14 января Сбербанк запустил акцию, по условиям которой с его клиентов не будут взиматься брокерская комиссия и плата за депозитарное обслуживание, следует из сообщения госбанка.

Действие акции распространяется на все тарифные планы: в период ее проведения не взимается брокерская комиссия за покупку или продажу акций, облигаций (кроме ОФЗ-Н), ETF, валютных пар USD/RUB, EUR/RUB, фьючерсов и опционов на Московской бирже, говорится в нем.

«Открытие брокерского счета, зачисление и вывод средств в Сбербанке бесплатны, но до конца марта мы решили дать клиентам возможность инвестировать без комиссий», – говорит зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.