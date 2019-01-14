Финансы / Профучастники

Вадим Беляев больше не аффилирован с «Открытие холдингом»

Он по-прежнему контролирует 29% холдинга, но уже не участвует в назначении гендиректора
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

«Открытие холдинг» исключил своего основателя и акционера Вадима Беляева из списка аффилированных лиц.

В июне 2018 г. Беляев перестал быть гендиректором «Открытие холдинга», напоминает представитель компании. Но холдинг не стал исключать его из списка аффилированных лиц, поскольку он принимал участие в корпоративных мероприятиях по назначению нового гендиректора – Сергея Шкондинского.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике