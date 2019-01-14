Вадим Беляев больше не аффилирован с «Открытие холдингом»
Он по-прежнему контролирует 29% холдинга, но уже не участвует в назначении гендиректора
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Всего Беляев контролирует 28,6% акций холдинга
Денис Абрамов / Ведомости
«Открытие холдинг» исключил своего основателя и акционера Вадима Беляева из списка аффилированных лиц.
В июне 2018 г. Беляев перестал быть гендиректором «Открытие холдинга», напоминает представитель компании. Но холдинг не стал исключать его из списка аффилированных лиц, поскольку он принимал участие в корпоративных мероприятиях по назначению нового гендиректора – Сергея Шкондинского.
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