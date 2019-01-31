ЦБ пригрозил тем, кто переманивает клиентов у его банков

О санации Московского индустриального регулятор объявил 22 января Максим Стулов / Ведомости

После объявления о санации Московского индустриального банка представители других банков начали не просто переманивать его клиентов, но и пугать их, сообщая, что они потеряют деньги и что у банка отзовут лицензию, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в четверг. «У нас есть документальные свидетельства этого. Я не буду сейчас произносить названия банков, но, если это будет продолжаться, мы будем публично говорить о тех банках, которые ведут такую деятельность. Это банки с респектабельным имиджем», – предупредила она.

Такая практика недобросовестного конкурентного поведения вредит всем, подчеркнула Набиуллина: «Когда пытаются заработать менеджеры офисов на таких переманиваниях, мы понимаем, что мы здесь можем утратить доверие людей к банковской системе. Такие вещи недопустимы. И мы об этом уже говорили с ассоциацией [«Россия»], есть кодекс этики, и надо смотреть, как такие случаи разбирать».

О санации Московского индустриального банка (МИнБ) через свой Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) регулятор объявил 22 января. В прошлом году ЦБ забрал в фонд на санацию «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк с родственными банками и другими структурами.

Подтолкни падающего

Позже тему недобросовестной конкуренции на встрече затронул и заместитель Набиуллиной Василий Поздышев. «Я до восьми вечера работаю в Центральном банке, а после восьми вечера, как в саге про вампиров, я занимаюсь управлением банками. И тут я узнаю о конкуренции, о том, какая она на самом деле», – сказал он (цитаты Поздышева по «Интерфаксу»).

Ситуация, по его словам, парадоксальная: ЦБ при принятии решения о санации какого-либо банка заявляет, что этот банк «будет спасен, все хорошо», но «независимо от этого средства начинают уходить». Сначала ЦБ связывал отток средств из санируемых банков с низкой финансовой грамотностью вкладчиков, но оказалось, что в ряде случаев наблюдается недобросовестная конкуренция, продолжил Поздышев. В доказательство он поставил запись телефонного разговора, в котором сотрудник одного из банков сообщает клиенту МИнБа, что обслуживающий его банк «рухнул», и предлагает перейти в его кредитную организацию. Это не просто инициатива рядовых сотрудников – менеджмент банков в курсе таких действий, считает Поздышев.

«Понимаете, как волки, хуже, чем волки: подтолкни падающего. И это не один банк», – подчеркнул зампред ЦБ. «Конечно, это надо прекратить. Это полное безобразие. Это не то, что мы называем справедливой конкуренцией», – заключил он.

За чистую монету

После того как в середине 2013 г. Набиуллина возглавила Центробанк, началась масштабная расчистка банковского сектора от недобросовестных игроков. За пять лет ЦБ отозвал лицензии у сотен банков. На фоне массового отзыва лицензий банки нередко стали сталкиваться с информационными атаками и недобросовестной конкуренцией.

Одним из первых с этим столкнулся банк «Возрождение», активно работающий в Московской области, – сразу после отзыва лицензии у подмосковного банка «Пушкино» в сентябре 2013 г. – с этого началась зачистка банковского сектора. Вкладчики «Возрождения» запаниковали после sms-рассылок и обзвона жителей ряда подмосковных районов. В декабре 2013 г. курировавший тогда надзорный блок первый зампред ЦБ Алексей Симановский предлагал ввести уголовное наказание за распространение ложной информации о состоянии банков. Он называл sms и слухи в интернете «информационной войной, которая на региональном уровне похожа на хорошо организованные партизанские вылазки».

В сентябре 2014 г. началась информационная атака на уральские банки – стоило ЦБ отозвать лицензию у работавшего в Екатеринбурге «Банка 24.ру».

Объектом атаки стал даже Сбербанк. В декабре 2014 г., в разгар кризиса, его клиенты стали получать сообщения о том, что из-за угрозы санкций их деньги будут заблокированы. 16 декабря, когда рухнул курс рубля, клиенты забрали из госбанка 300 млрд руб., а за неделю – 1,3 трлн руб.

Информационные атаки – в последние годы частое явление, хотя сейчас стало гораздо спокойнее: все привыкли и к отзывам лицензий, и к санациям, говорит один из финансистов. А делают обычно одно и то же: пугают тем, что какой-либо банк не проводит платежи, что у банка проблемы, нет денег – распускают слухи среди клиентов. Бывают и sms-рассылки, добавляет он.

Две схемы атаки

Все информационные атаки можно разделить на две части, рассказывал в сентябре 2017 г. замруководителя главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев. Первая нацелена на то, чтобы нарушить работоспособность нормального объекта. Вторая – это когда объект, понимая, что у него есть проблемы, создает вокруг себя определенное информационное поле, что он «такой белый и пушистый, а на него со всех сторон начинают наезжать», рассказал Сычев. Тогда же он объявил, что для борьбы с информационными атаками на банки ЦБ начал мониторить телеграм-каналы.

Мониторинг СМИ, блогов, социальных сетей проводит центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки Банка России FinCert, это делается в течение рабочего дня с интервалом примерно в два часа, говорилось в одном из отчетов FinCert. Центр следит за негативной информацией не только о банках, но и о руководстве Банка России, говорилось там же.