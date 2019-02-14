В 61 регионе России, в том числе и московском, средние цены полисов даже снизились

Средняя стоимость полиса ОСАГО с начала года снизилась до 7% в 61 регионе страны Александра Зотова для Ведомостей

Полисы ОСАГО после расширения тарифного коридора подешевели в 61 регионе, сообщил Российский союз автостраховщиков. Средняя цена упала всего лишь на 132 руб.

Страховщики не воспользовались правом повысить цены на ОСАГО, несмотря на то что такую возможность им предоставил ЦБ, расширив тарифный коридор на 20% в обе стороны – до 2746–4942 руб. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), с 1 января по 10 февраля в целом по России средняя стоимость полиса ОСАГО для легковых автомобилей физлиц снизилась на 1,7%, или на 132 руб., до 5569 руб.

Средняя стоимость полиса ОСАГО с начала года снизилась до 7% в 61 регионе страны из 85, заявил президент РСА Игорь Юргенс (его слова приводятся в сообщении союза). В 2017 г. на этот 61 регион пришлось 88,6% всех полисов ОСАГО, приводит Юргенс данные ЦБ. Данных за 2018 г. еще нет. На 5–7% снизилась средняя цена полиса ОСАГО, например, в Татарстане, Мурманской, Пензенской и Брянской областях.

В оставшихся 24 регионах средняя цена полиса ОСАГО осталась на прежнем уровне или выросла, сказал «Ведомостям» представитель РСА. В этом списке регионы, где частота страховых случаев и выплаты значительно выше средних по России, объясняет он. Сильнее всего средняя цена полиса ОСАГО выросла в Карачаево-Черкесской Республике (+6,73%), Республике Саха (+5,08%). В Республике Крым, где действует максимально возможный понижающий территориальный коэффициент (он учитывается при расчете цены ОСАГО), полис подорожал на 1,29%, следует из данных РСА.

Представитель РСА не сказал, сколько проданных полисов ОСАГО союз учел при подготовке данных. По словам директора департамента страхового рынка ЦБ Филиппа Габунии, учтено было «примерно 5,3% полисов» (эти данные он озвучил 5 февраля, в год продается около 40 млн полисов ОСАГО).

Как снижение средней премии отразилось на сборах страховщиков за аналогичный период времени, представитель РСА говорить не стал. Эти сведения за январь союз обещает раскрыть позже. У «Ингосстраха» сборы остались на прежнем уровне, передал его директор департамента продаж Денис Морозов: «Снижение средней премии по одним регионам нивелировалось ростом по другим».

В «Альфастраховании» (лидер рынка ОСАГО) средняя цена на полисы ОСАГО «практически не выросла» (до 9 января была 6067 руб., после – 6094 руб.), сказал его представитель. В «Согазе» средняя премия снизилась на 8%, передал его представитель. В «Согласии» средняя премия не изменилась, отметил его директор департамента андеррайтинга и управления продуктами Андрей Ковалев. У «Ингосстраха» «значительных изменений средней премии не произошло», сказал Морозов. У МАКС средняя стоимость выросла на 3,5%, сказал его начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга дирекции развития страхования Евгений Попков. Представители «Росгосстраха», ВСК и «РЕСО-гарантии» на запрос «Ведомостей» не ответили.

Юргенс уверен, что ОСАГО продолжит дешеветь и, после того как реформа по либерализации тарифов будет полностью завершена, для автомобилистов это станет еще заметнее. Он ожидает, что это произойдет в 2021–2022 гг. ЦБ в оценках осторожнее. Про устойчивый тренд снижения цены полиса ОСАГО «можно будет говорить только через полгода», замечает представитель ЦБ. «Но при этом полученные данные по продажам внушают осторожный оптимизм», – добавляет он.

Ничего общего данные РСА с реальной ценой полиса ОСАГО не имеют, считает бывший руководитель страхового надзора в ФСФР (стала частью ЦБ) Александр Коваль. Во-первых, приводится средняя премия, во-вторых, период времени, который учли страховщики, слишком короткий, объясняет он. «В недалекой перспективе увидим рост тарифа ОСАГО – не для того тарифный коридор расширяли», – заключает Коваль.