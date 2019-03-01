ЦБ изменит модель оценки устойчивости страховых компаний

Валерий Бушухин / ТАСС

ЦБ планирует изменить модель оценки финансовой устойчивости страховщиков, сообщил директор департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния. Активы и риски по ним в капитале компаний будут учитываться по-новому, следует из его презентации.

Собственные средства страховщика будут считаться как разница между стоимостью «хороших» активов, которые ЦБ принимает к расчету, и всех обязательств компании. Сейчас в регулировании есть ряд недостатков, которые и потребовали изменений подхода к расчету капитала страховщиков, сказал Габуния.

Например, сейчас не учитываются такие факторы, как рыночный и кредитный риски, активы не всегда учитываются по их рыночной стоимости, не определен период, на который рассчитывается финансовая устойчивость, говорится в презентации ЦБ. Регулирование построено таким образом, что учитываются «только страховые обязательства». «Это порождает в ряде случаев диспропорции, когда активов вроде как хватает на исполнение страховых обязательств, но существуют еще иные обязательства, например заемное финансирование, на исполнение которых денег нет, – объясняет Габуния. – А так как баланс единый, это создает угрозу того, что обязательства перед клиентами могут быть не исполнены».

ЦБ определил перечень «плохих» активов, стоимость которых будет равна нулю. Это, в частности, акции, не допущенные к организованным торгам, депозиты, займы и облигации без рейтинга, вложения в дочерние компании, ипотечные сертификаты участия, отдельные формы дебиторской задолженности, следует из презентации ЦБ. К«плохим» активам ЦБ относит также векселя физических и юридических лиц, активы, на которые наложен арест или запрет на продажу, инвестиционное имущество и основные средства, за исключением введенных в эксплуатацию зданий и сооружений, и др. Однако это не означает, что активы из этого списка нельзя будет покупать, подчеркнул он.

«Их можно покупать, но по смыслу это означает, что их можно покупать за счет избытка капитала. Мы считаем, что они не могут быть использованы для исполнения обязательств перед клиентами», – сказал Габуния. Расширение перечня «плохих» активов будет постепенным, отмечается в документе.

Концепция, предложенная ЦБ, предусматривает также, что при оценке активов будут учитываться макроэкономические сценарии. В макроэкономических сценариях компаниям придется учитывать процентный риск, риск цен на акции, спред-риски, валютные риски, риск цен на недвижимость. Делать расчеты с учетом этих рисков компаниям придется ежемесячно, а не раз в квартал, как сейчас, предупредил Габуния.

Он не смог сказать, как новая модель оценки устойчивости страховщиков и учета активов повлияет на рынок и сколько активов в денежном выражении страховщикам придется заменить из-за новых требований. Габуния объяснил это тем, что у ЦБ пока нет соответствующих данных: их компании должны представить регулятору до 15 марта. Переходный период будет значительным, сказал он.

Доля государственных бумаг в активах страховщиков растет, следует из обзора ЦБ по страховому рынку по итогам III квартала 2018 г. (более актуальных данных нет). В нем говорится, что размер этих активов увеличился на 89,6% до 514,6 млрд руб. В числе активов страховщиков сократилась доля вложений в депозиты: они опустились на второе место среди объектов инвестиций страховщиков, теперь на них приходится 21% совокупных активов рынка, или 586,9 млрд руб., говорится в обзоре ЦБ.

Подход ЦБ соответствует лучшим практикам, некоторые рейтинговые агентства при оценке финансовой устойчивости компаний используют похожие модели, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства НКР Евгений Шарапов. Но перестройка на новую модель для компаний будет сложной, добавляет он.

Страховщики со здоровым бизнесом нововведения вряд ли ощутят, считает Габуния. Если рынку «будет больно», то ЦБ готов отступать и в каких-то моментах корректировать методологию, сказал его заместитель Илья Смирнов. Финансовый директор «Сбербанк страхования» Владимир Именохоев говорит, что ему известно о новой концепции ЦБ. «Дать оценку нового подхода и соответствие наших активов новым критериям можно будет только после детального анализа», – передал он.

«Ведомости» направили запросы представителям крупных страховых компаний.