Страховщиков жизни обяжут раскрывать клиенту комиссии и объекты инвестиций
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ЦБ намерен обязать страховщиков жизни с апреля письменно раскрывать перед клиентами все данные о продукте долгосрочного страхования жизни до подписания с ними договоров. В частности, это активы, в которые будут вложены деньги клиентов, порядок расчета и выплаты инвестиционного и гарантированного дохода, совокупные взносы по программе и сумму инвестиций, порядок определения страховой суммы по каждому риску, выкупные суммы при досрочном расторжении, а также агентские и комиссионные вознаграждения страховщика и продавцов. Об этом говорится в проекте указания ЦБ о минимальных требованиях к продажам таких продуктов, его подлинность подтвердили в ЦБ. С ним ознакомились «Ведомости».
Этот документ касается добровольного накопительного страхования, а также инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).
Проект направлен на регистрацию в Минюст, предполагаемый срок его вступления в силу – 1 апреля этого года, сказал представитель ЦБ.
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