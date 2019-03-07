Сбербанк заработал 70 млрд рублей чистой прибыли в феврале

Президент Сбербанка Герман Греф Евгений Разумный / Ведомости

Сбербанк с начала года заработал 143,8 млрд руб. чистой прибыли, из них в феврале – 70,1 млрд руб., следует из его отчетности по российским стандартам. Это на 11,4% больше, чем в январе-феврале 2018 г.

Чистый процентный доход за январь-февраль сохранился на уровне прошлого года (+0,1%); процентные доходы выросли на 11%, но и процентные расходы увеличились – за счет роста рыночной стоимости и объема привлеченных средств. Чистый комиссионный доход вырос на 14,1% – в основном за счет операций с картами, а также за счет расчетов и банковских гарантий.

В феврале Сбербанк выдал населению кредитов на 230 млрд руб. Розничный кредитный портфель вырос на 1,2%, превысив 6,3 трлн руб. Компаниям банк в феврале выдал кредиты более чем на 1,1 трлн руб. За счет погашения валютных кредитов корпоративный портфель незначительно – на 0,34% – сократился и составил 13,3 трлн руб., но рублевый портфель при этом не менялся, сообщил госбанк.

В феврале после традиционного январского оттока Сбербанку удалось вернуть средства населения. В начале года госбанк потерял 326 млрд руб. средств физлиц, но в феврале граждане разместили 250 млрд руб. на вкладах, что «полностью компенсировало» отток, сказано в сообщении. В феврале средства населения в Сбербанке выросли на 2% до 12,9 трлн руб.

Формально с начала года средства физлиц снизились на 1,4%, если смотреть на цифры в номинальном выражении, но эта погрешность отчасти объясняется влиянием валютной переоценки, говорит аналитик S&P Роман Рыбалкин. Курс рубля за два месяца вырос более чем на 5% и рублевый эквивалент валютных вкладов мог показать номинальное снижение, согласен аналитик «Эксперт РА» Иван Уклеин. «Если учитывать валютную переоценку, то вполне вероятно, что февральские результаты действительно компенсировали оттоки января», – говорит он. В феврале рублевые средства населения на текущих и срочных счетах в банке выросли на 2,5%, а объем валютных остатков остался практически неизменным, подсчитал Рыбалкин.

Средства компаний в феврале выросли на 0,5% до 7,3 трлн руб.

Обыкновенные акции Сбербанка к 15.18 мск четверга на торгах Московской биржи подорожали на 0,04% до 205,09 руб., префы подешевели на 0,05% до 177,91 руб. Индекс Мосбиржи к этому времени потерял 0,27%.