Доллар впервые с октября упал до 65 рублей

Доллар же в пятницу дешевел к большинству мировых валют из-за публикации слабой статистики Сергей Портер / Ведомости

Рубль значительно подорожал на Московской бирже в пятницу, 15 марта. Курс доллара вечером впервые с октября упал ниже отметки в 65 руб.: к 19.25 мск доллар дешевел на 54 коп. до 64,97 руб. Евро к этому времени терял 49 коп. – 73,59 руб.

В пятницу рубль дорожал с начала торгов, но ненадолго растерял часть роста около 18.00, после того как минфин США опубликовал условия новых санкций в отношении россиян и российских компаний. С 18.14 по 18.17 мск доллар и евро прибавили по 17 коп. до 65,37 руб. и 74,03 руб. соответственно, но затем снова начали дешеветь.

Всего за неделю доллар потерял 1,31 руб., а евро – 55 коп. к закрытию 7 марта.

Российскую валюту сейчас поддерживает целый ряд факторов, указывает руководитель валютно-финансового департамента Citi Денис Коршилов: начинается налоговый период, так что спрос на рубли растет, а цены на нефть, хотя и несколько снизились в пятницу, по-прежнему остаются на максимальных в этом году значениях. По данным Межконтинентальной биржи, баррель марки Brent к 19.17 мск подешевел на 0,6% до $66,85.

Плюс на этой неделе прошли рекордные аукционы ОФЗ, напоминает Коршилов. 13 марта Минфин продал ОФЗ на 91,4 млрд руб. – это абсолютный рекорд по размещению бумаг в течение одного дня. При этом более половины спроса обеспечили нерезиденты, рассказал в пятницу министр финансов Антон Силуанов.

Рубль укреплялся вместе с другими развивающимися валютами, отмечает зампред правления «Локо банка» Андрей Люшин. Основные факторы, поддерживающие позитивные настроения на рынке, – это перенос Brexit, рост долгового рынка и постепенное восстановление нефтяных котировок, перечисляет он. Рубль движется в едином тренде с другими развивающимися валютами, согласен главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович. «Тот факт, что торговые переговоры между США и Китаем откладываются как минимум до апреля, инвесторы восприняли нейтрально. Похоже, для поддержания оптимизма им достаточно заявлений сторон о достижении серьезного прогресса в переговорах», – пишет он в обзоре.

Доллар же в пятницу дешевел к большинству мировых валют из-за публикации слабой статистики, добавляет Коршилов: объем промышленного производства в США в феврале вырос только на 0,1%, хотя рынок ждал роста в 0,4%, поясняет он. Индекс доллара к 19.15 мск снизился на 0,17%.