Финансы / Рынки

ФРС помогла Минфину разместить евробонды

Он продал облигации на $3 млрд и 750 млн евро

Минфин в четверг, 21 марта, впервые в этом году вышел на внешний рынок долга, причем сразу с двумя выпусками – 16-летними бумагами в долларах и шестилетними в евро. Всего он продал бумаг на $3 млрд и 750 млн евро, сообщило министерство в четверг вечером.

Спрос на бумаги превышал 3 млрд евро и $7 млрд, следует из рассылки для инвесторов, с которой ознакомились «Ведомости» (подлинность подтвердили два управляющих).

Организаторами сделки выступили «ВТБ капитал» и Газпромбанк.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике