ФРС помогла Минфину разместить евробонды

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Минфин выбрал крайне удачный момент для выхода на рынок, согласны эксперты Mark Lennihan / AP Photo

Минфин в четверг, 21 марта, впервые в этом году вышел на внешний рынок долга, причем сразу с двумя выпусками – 16-летними бумагами в долларах и шестилетними в евро. Всего он продал бумаг на $3 млрд и 750 млн евро, сообщило министерство в четверг вечером.

Спрос на бумаги превышал 3 млрд евро и $7 млрд, следует из рассылки для инвесторов, с которой ознакомились «Ведомости» (подлинность подтвердили два управляющих).

Организаторами сделки выступили «ВТБ капитал» и Газпромбанк.