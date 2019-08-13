Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4876 от 14.08.2019 под заголовком: «Восточный» связной

Американский инвестор Чарльз Райан рассказал о связях с Майклом Калви

Он убеждает банк «Восточный» продать акции из дела Baring Vostok: это инвестиция, а не помощь арестованному

$41,2 млн, или 2,6 млрд руб., – «разумная» цена за 59,9% акций International Financial Technology Group (IFTG), хотя предложивший ее банку «Восточный» Чарльз Райан «готов изучить новую и непубличную информацию, которая обосновала бы более высокую стоимость актива», заявил Райан «Ведомостям». Без нее $41,2 млн отражают справедливую стоимость акций, считает он. Стоимость этого пакета легла в основу дела Baring Vostok: банк, на тот момент подконтрольный фонду, принял его в качестве отступного по кредиту на 2,5 млрд руб. другой структуре фонда, но следствие считает справедливой стоимостью пакета 600 000 руб. Калви в суде предлагал определить цену актива, продав его, что банк в итоге попытался сделать. Он получил два предложения, в том числа обязывающее – от Райана, представляющего американский фонд Parus Marine.

Банку, перешедшему под контроль Артема Аветисяна и его партнеров, покупатель и его предложение не понравились. И. о. предправления Вячеслав Арутюнян счел это попыткой давнего знакомого Калви помочь ему. Арутюнян написал Райану, что банк намерен возместить «ущерб» не только от отступного, но и от других совершенных при Baring сделок, поэтому цена в предложении должна отражать сумму в 3,7 млрд руб.

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