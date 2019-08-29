ЦБ продлил проверку в банке «Восточный» еще на месяц

Е.Разумный / «Ведомости»

ЦБ продлил проверку банка «Восточный» на полтора месяца – до 30 сентября, говорится в полугодовой отчетности банка по международным стандартам.

В «Восточном» уже полтора года длится конфликт акционеров. Проверять банк ЦБ начал 27 июня этого года и должен был завершить обследование еще 15 августа.

Пока у «Восточного» нет информации о результатах проверки или о возможных корректировках отчетности, которые ЦБ может потребовать от банка, говорится в документе. «Ведомости» ожидают комментарии ЦБ и «Восточного».

По итогам предыдущей проверки в прошлом году регулятор потребовал от «Восточного» создать резервы на 19,6 млрд руб. Банк в два этапа начислил резервы на 18 млрд руб., после чего в мае этого года ЦБ предписал досоздать еще 5 млрд руб. резервов.

Все кредиты, которые ЦБ требовал дорезервировать, были связаны с корпоративным портфелем банка «Юниаструм», присоединенного к «Восточному» в январе 2017 г. «Юниаструм» раньше принадлежал Артему Аветисяну и его партнерам Шерзоду Юсупову и Юрию Данилову. Им после объединения банков досталось 40,2% «Восточного», в июне этого года в ходе корпоративного конфликта они увеличили долю до контрольной. В 2018 г. ЦБ по итогам проверки писал: 40 и 15% корпоративного портфеля приходилось на две группы – «группу Зыковы» и «группу «Волгабас».

«Восточный» уже полтора года работает в состоянии конфликта двух основных акционеров – Артема Аветисяна и американского инвестфонда Baring Vostok (через «Эвизон холдингс лимитед» владеет 41,6%). Baring Vostok потерял контроль над банком после того, как суд постановил исполнить опцион и продать 9,9% «Восточного», суд также заблокировал допэмиссию банка на 5,5 млрд руб., которую планировал выкупить Baring Vostok.

Банк предупредил в отчетности, что есть неопределенность в способности соответствовать нормативам в течение года, а это может вызвать «значительные сомнения» в том, что банк сможет непрерывно продолжать свою деятельность.

С начала года капитал «Восточного» вырос на 15% до 27,1 млрд руб., по данным отчетности, а прибыль банка за шесть месяцев снизилась на 7,9% до 3,8 млрд руб. по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Банк планирует увеличивать запас капитала в том числе за счет снижения выдач POS-кредитов, сокращения выдач гарантий, временного отказа от предоставления новых корпоративных кредитов, перечисляет банк в отчетности. Также банк планирует продать часть розничного портфеля кредитов. Этот план не учитывает «допущение о внесении акционерами дополнительного вклада в акционерный капитал в ближайшем будущем», предупредил банк.

Руководство банка считает, что, несмотря на сокращение роста бизнеса, банк продолжит получать значительную прибыль. За полугодие кредитный портфель банка сократился на 1,9% до 110,7 млрд руб.