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Обвал ставок рублевых вкладов замедлится

Банки заранее снизили доходность вкладов перед заседанием ЦБ по ключевой ставке

За первые пять рабочих дней сентября пять крупных банков, входящих в топ-25 по величине портфеля вкладов населения, снизили ставки рублевых депозитов для клиентов розничного сегмента.

Как снижались рублевые ставки

В банке «Уралсиб» ставки уменьшились на 0,2–0,5 процентного пункта (п. п.), в «Русском стандарте» – на 0,25 п. п. по годовым вкладам, в «Хоум кредите» – на 1 п. п., в «Возрождении» – на 0,4–0,6 п. п. по вкладам длиннее 1,5 года. Альфа-банк с 6 сентября снизил доходность рублевых вложений на 0,1 п. п. Теперь в этих банках ставки базовых депозитов не превышают 7% годовых даже с учетом капитализации дохода в течение нескольких лет. Но в «Уралсибе» можно разместить от 1 млн руб. на два год по 7,2% годовых на сезонном депозите.

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