Финансы / Профучастники
Статья опубликована в № 4912 от 03.10.2019 под заголовком: «Центр управления полетами» связался с ЦБ

«Центр управлениями полетами» санируемого банка ответил на претензии ЦБ

Регулятор пользовался услугами УК ИФК, а ее подопечные не вернули МИнБу 50 млрд руб. из-за действий ЦБ

Сюрприз для ЦБ

Забирая на санацию Московский индустриальный банк (МИнБ) в январе, регулятор не видел в нем «каких-либо криминальных историй, когда собственники банка выводили бы средства на свои компании», говорил зампред ЦБ Василий Поздышев. Спустя полгода он рассказал «Ведомостям», что ЦБ обнаружил в МИнБе «единый центр управления полетами»: «После входа в банк временной администрации ФКБС [Фонд консолидации банковского сектора] около 50 заемщиков, которые вроде бы никак не были связаны ни с банком, н друг с другом, находились в разных регионах и вели разную деятельность, перестали обслуживать свои долги <...> Всю финансовую отчетность для этих заемщиков готовила и, по сути, управление их финансовыми потоками вела одна и та же компания – УК «Инвестиции. Финансы. Капитал» (УК ИФК)». Руководители компании были связаны с банком, ее сервер был в помещении МИнБа, а из 94 млрд руб., в которые ЦБ оценивал дисбаланс между активами и пассивами МИнБа, около 80 млрд руб., по словам Поздышева, пришлось именно на этих заемщиков.

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