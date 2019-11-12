Из Сбербанка уходит финансовый директор Александр Морозов

На фото - Александра Бурико, будущий финансовый директор Сбербанка Личный архив

«Главные качества Морозова – высокий профессионализм, порядочность и ответственность. И это не только мое мнение, это отметили все во время заседания наблюдательного совета, который высоко оценил его работу. Но никто не работает всю жизнь на одном месте, это нужно признать», – говорит зампред правления Сбербанка Белла Златкис, входящая в совет. Совет во вторник одобрил выход Морозова из состава правления Сбербанка с 1 июля 2020 г.

Новым руководителем блока «Финансы» в 2020 г. станет финансовый директор UC Rusal Александра Бурико. Морозов же после небольшого перерыва продолжит работу в группе Сбербанка в новой роли, обещает банк. Дозвониться до Морозова не удалось – его телефон был выключен.

Морозов пришел в правление Сбербанка в 2008 г. (в 2013 г. он стал зампредом), спустя год после назначения руководителем госбанка Германа Грефа. Морозов стоял у истоков трансформации Сбербанка, пишет банк в пресс-релизе, под его руководством была создана одна из лучших финансовых служб в индустрии. Она включает единую и централизованную функцию управления финансами группы, современную систему управленческой отчетности и бизнес-планирования, передовую платформу управления активами и пассивами, налоговую функцию и систему работы с инвесторами, перечисляет банк. Морозов награжден благодарностями президента и правительства, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, серебряным знаком Сбербанка.

Результат работы CFO можно оценить по двум основным параметрам – это операционная эффективность, т. е. отношение расходов к доходам (cost-to-income), и оценка банка инвесторами, говорит аналитик «ВТБ капитала» Михаил Шлемов. У Сбербанка выручка в последние годы росла быстрее расходов и cost-to-income сейчас очень низкий – 33%, отмечает он. В 2013 г. Морозов стал CFO Сбербанка и с тех пор капитализация банка выросла на 160%, опередив индекс MSCI Russia на 30%, перечисляет Шлемов, а бумаги банка – самая популярная российская акция у иностранных инвесторов. Во втором полугодии 2020 г. Сбербанк начнет готовить новую стратегию и логично, что участвовать в ее разработке будет новый финансовый директор, заключил Шлемов.

Морозов – знаковая фигура для Сбербанка, говорит аналитик «Уралсиба» Наталия Березина. Сейчас банк достигает своих финансовых целей, главная из них – это поддержание рентабельности капитала на уровне не ниже 20%, указывает она. И хотя в III квартале банку пришлось признать убыток в 73,3 млрд руб. от продажи турецкого Denizbank, по итогам года он должен достичь цели по рентабельности, полагает Березина: «Мы ждем, что по итогам 2019 г. банк выплатит дивиденды в 50% чистой прибыли по МСФО».

После объявления Грефа об отставке Морозова обыкновенные акции Сбербанка на Мосбирже начали падать: к 18.15 мск они дешевели на 1,3%. Впрочем, падали они вместе с рынком: в это время дешевели «Норникель», «Газпром», «Лукойл», Мосбиржа и др. Индекс Мосбиржи за день потерял 0,35%.

Бурико 16 лет работала в консалтинговой KPMG в России и Канаде, из них восемь лет – в качестве партнера. В 2012 г. начала работать в структурах Олега Дерипаски: сначала – заместителем гендиректора его холдинга En+ Group, курировала повышение эффективности бизнеса и улучшение финансовых и производственных показателей. Через год она стала финансовым директором UC Rusal, в феврале 2018 г. – гендиректором алюминиевой компании. В этой должности Бурико проработала недолго: в мае 2018 г., через месяц после внесения UC Rusal в санкционный список минфина США, она подала в отставку и вернулась на позицию финансового директора.

Представитель UC Rusal сообщил, что Бурико продолжит исполнять обязанности до 1 января 2020 г. и что уже начат поиск кандидата на освобождающуюся позицию. О новом назначении он пообещал объявить до Нового года.